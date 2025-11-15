Prueba de ADN confirma que Yo Me Llamo José José sí es el papá del pequeño que ha negado 8 años

Manuel José, reconocido en Colombia por ganar Yo Me Llamo gracias a su impecable imitación de José José, enfrenta nuevamente un capítulo complejo en su vida personal. Adriana Arbeláez, su expareja, insistió durante años en que el cantante debía reconocer a su hijo Isaac, y para ello solicitó distintas pruebas de ADN con el fin de demostrar la paternidad.

Yo Me Llamo José José sí es papá

En el 2023, el imitador cuestionó de manera pública la validez de una de estas pruebas, asegurando que se trataba de “un perito corrupto, que no estaba capacitado y que no tenía la preparación académica que requiere la ley mexicana”. Sin embargo, la situación tomó un rumbo definitivo. De acuerdo con los resultados de una nueva prueba de ADN, entregada por la misma Adriana, Isaac, el niño de 8 años, sí es hijo de Manuel José.



Los presentadores de La Red informaron que Adriana les aseguró que el cantante estaría incurriendo en un delito por dejar de pagar la pensión alimenticia del menor. Según ella, esta situación incluso habría generado una alerta migratoria en México, lo que impediría que el imitador pueda entrar o salir del país hasta resolver el asunto legal.

Aunque el programa intentó comunicarse con él, Manuel José afirmó que no dará declaraciones hasta que su equipo jurídico se lo autorice, pues recuerda que hay un menor involucrado. También reiteró que mientras no exista una sentencia definitiva, no hablará públicamente del caso.

Los presentadores del programa destacaron la ironía del momento, recordando que el artista en varias ocasiones aseguró ser “un hijo negado” y ahora, según ellos, estaría repitiendo la misma historia con su propio hijo. La situación continúa en desarrollo, mientras la opinión pública sigue de cerca este nuevo episodio en la vida del imitador de José José.

