Prueba de ADN confirma que Yo Me Llamo José José sí es el papá del pequeño que ha negado 8 años

Prueba de ADN confirma que Yo Me Llamo José José sí es el papá del pequeño que ha negado 8 años

Yo Me Llamo José José lleva 8 años en una disputa por la paternidad de Isaac, se han realizado varias pruebas de ADN y la más reciente confirma que sí es el papá del niño, por lo que existe una alerta migratoria en su contra.

