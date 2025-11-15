Famosa actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ tiene nuevo novio y el Fisgón los pilló enamorados

La actriz colombiana Katherine Porto ha sido tema de conversación luego de que surgieran dudas sobre la naturaleza de su relación con Santiago, un hombre con quien fue vista en un evento tiempo atrás. En ese momento, Porto aseguró que entre ellos solo existía una amistad, pero nuevas imágenes difundidas por el Fisgón de La Red parecen mostrar una realidad completamente distinta.

Todo ocurrió durante el reciente concierto de Carín León, uno de los espectáculos más esperados por el público. Allí, las cámaras del programa captaron nuevamente a Katherine y a Santiago, pero esta vez en situaciones que contradicen la versión de que solo eran amigos. Según lo revelado, no solo asistieron juntos al evento, sino que durante la noche se les vio muy cerca físicamente y con muestras de cariño.



Las imágenes mostraron momentos en los que la pareja aparecía besándose, abrazándose y comportándose como dos personas enamoradas.

La cercanía y complicidad que dejaron ver en el concierto fortalecen las sospechas de que la relación entre Katherine Porto y Santiago podría ser más que una simple amistad. Aunque la actriz no se ha pronunciado nuevamente sobre el tema, el material difundido por el Fisgón ha abierto un nuevo capítulo en la conversación sobre su vida sentimental.



