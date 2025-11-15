Yeferson Cossio habla de su consumo ilícito y cuenta cómo lo dejó por su familia

El creador de contenido Yeferson Cossio abrió su corazón en una entrevista con el programa La Red, donde habló sin filtros sobre su relación con las drogas y el proceso que lo llevó a dejarlas definitivamente. Aunque reconoce que durante años las consumió, fue contundente al afirmar que nunca desarrolló adicción.

Yeferson Cossio dejó las drogas

Según explicó, su consumo era ocasional y únicamente por ocio. Además, mencionó que tiene déficit de atención, motivo por el cual siempre se ha mantenido activo y asegura que por esa misma razón no experimentaba depresión después de consumir.



Durante la entrevista, Cossio afirmó que hace nueve meses tomó la decisión de alejarse por completo de las sustancias, el motivo principal fue el dolor que le causaba ver a su familia afectada, el influenciador confesó que ver a su hermana Cintia Cossio llorando, a su mamá orando para que dejara de consumir y a su novia triste por la situación lo impulsaron a tomar un rumbo diferente.

Incluso recordó un momento clave para su cambio: “Desde Tomorrowland ya lo dejé y no hay abstinencia”, también fue enfático al decir: “El día que el cuerpo me llegue a pedir, ahí es donde empieza todo mal y hay que internarse sí o sí”.

Cossio invitó a sus seguidores a no probar ningún tipo de sustancia, asegurando que no lo recomienda bajo ninguna circunstancia, ya que considera que es una de las peores decisiones para el cuerpo.



Matrimonio de Yeferson Cossio

En otro aspecto de su vida, el influenciador habló sobre su relación con Carolina Gómez, aseguró que la considera una mujer hermosa y que fue lo primero que lo cautivó. También mencionó que ella es su polo a tierra y quien logra calmarlo.

Confesó también que nunca había sido celoso, pero con ella sí, aunque destacó que ella jamás le ha dado motivos. La pareja tiene planes de boda para el 6 de enero en Curazao y buscan reunir entre 500 y 700 invitados, la mayoría de la farándula colombiana. Aunque desean tener hijos en el futuro, por ahora están enfocados en su matrimonio y en una luna de miel soñada en Bali.

