Yeferson Cossio habla de su consumo ilícito y cuenta cómo lo dejó por su familia

Yeferson Cossio habla de su consumo ilícito y cuenta cómo lo dejó por su familia

Yeferson Cossio tomó la decisión de alejarse de los estupefacientes gracias a su hermana, mamá y novia, además, asegura que nunca sintió que fuera adicto, de lo contrario, se habría internado.

