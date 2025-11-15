Daniela Álvarez tuvo aterrador accidente junto a su equipo, por poco se ahogan

Daniela Álvarez ha documentado los mejores momentos de su viaje a África, allí incluso mostró que fue a un safari y que ha disfrutado de cada detalle que ha podido junto a quienes viajan con ella, entre ellos, su hermano Ricky y su mánager.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto y, por ende, ella relató un complejo momento al que sobrevivieron gracias a la ayuda de otras personas y a su rápida reacción, pues pudo terminar de otra manera.



Accidente de Daniela Álvarez

Por medio de sus redes sociales, la exreina explicó que mientras estaban en un muelle en Cape Town decidieron acercarse a la punta, pues habían visto a muchas otras personas llegar hasta ese punto sin problemas.

No obstante, cuando llegaron al extremo del lugar, su hermano se dio cuenta de que la marea había subido bastante, por lo que las olas eran cada vez más altas y el agua se metía poco a poco al punto en el que estaban de pie.

Fue entonces que una ola, relatan ellos, de más de ocho metros de altura chocó con el muelle y posteriormente terminó sobre ellos y con la fuerza con la que venía, a dos de las mujeres del grupo, incluyendo la presentadora, la hizo caer al suelo.



En ese momento inició el terror, pues Daniela cayó y tumbó a Alejandra, su mánager. Las dos se dirigían al borde del muelle y, a punto de caer al agua, Ricky alcanzó a tomar a su hermana del cabello para impedirlo.

Quien sí terminó en el agua fue su mánager, a ella la tuvieron que sacar dos hombres del agua con rapidez antes de que otra ola golpeara y se ahogaran por seguir en el lugar. Álvarez compartió varias imágenes y videos del momento.

Además, comentó que dos semanas antes había orcas en el muelle, por lo que la situación pudo terminar de otra manera y convertirse en un accidente mortal. Finalmente, mencionó: “este es el lugar, claramente se dañaron los micrófonos, el trípode y algunos celulares, las baterías portátiles se fundieron”.

Por fortuna ella no sufrió ninguna herida, sin embargo, otras personas del grupo que la acompañaba, entre ellas su mánager, si sufrieron raspones en brazos y piernas tras el impacto de la ola sobre ellos.

Daniela Álvarez tuvo un accidente en África. Foto: Instagram @danielaalvareztv

