En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Daniela Álvarez contó finalmente si Lenard Vanderaa la dejó después de su amputación

Daniela Álvarez contó finalmente si Lenard Vanderaa la dejó después de su amputación

La exreina de belleza concedió una entrevista en donde se pronunció acerca de la relación que sostuvo con el destacado actor y por qué ella considera que tuvo parte importante de la culpa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad