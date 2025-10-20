Daniela Álvarez contó finalmente si Lenard Vanderaa la dejó después de su amputación

La destacada modelo y presentadora de televisión concedió una entrevista para 'Dermatología Sin Censura' con Carolina Martínez en donde se sinceró sobre una de las parejas más importantes que ha tenido a lo largo de su vida y la cuál tuvo que asumir múltiples críticas por parte de los usuarios que opinaban sin saber el contexto completo.

El hecho tuvo lugar cuando le preguntaron si había alguien con el que ella estuviese muy agradecida, pero que por cosas de la vida nunca tuvo el reconocimiento necesario:

"Me acordaste a una persona que amé mucho, que admiro, que quiero y con la que yo me equivoqué porque cometí errores por mi vulnerabilidad, por el estado confuso en el que me encontraba y les hablo de mi expareja Lenard", mencionó.



Por qué terminaron Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa

Aunque no entró en detalles, sí reveló que fue ella la que cometió algunos errores debido a lo vulnerable que se encontraba por la pérdida de su pierna. Cinco meses después de la operación, su expareja abandonó Colombia y se fue para Mallorca, por lo que muchos seguidores lo juzgaron sin saber qué era en realidad lo que había ocurrido.

"Nosotros terminamos, pero muchas personas lo juzgaron injustamente pensando que él me había dejado a mí y que me había abandonado porque yo había perdido mi pierna y Lenard jamás me abandonó, o sea, nunca me abandonó, nunca me dio la espalda. Fue el ser humano más incondicional conmigo", dijo.

Posteriormente, indicó que después de eso le pidió perdón por lo sucedido; sin embargo, hizo énfasis en que fue mucho más difícil perdonarse a sí misma por lo que había pasado y la forma en la que enfrentó esta situación.

Al conocer la entrevista, el mismo Vanderaa se pronunció en los comentarios, dejándole el siguiente mensaje a la exreina de belleza: "Solo tú y yo sabemos todo lo que vivimos… Y volvería a estar ahí para ti, las veces que hiciera falta 🤍", escribió.

Lenard recoge más de 300 mil seguidores en Instagram y, aunque no sigue a su exnovia, ha demostrado que le guarda un gran cariño por todo lo que vivieron juntos.