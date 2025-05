Daniela Álvarez recordó que su amputación de pierna no salió como esperaba: "Me cortó más arriba"

En 2020 Daniela Álvarez despertó la preocupación de sus seguidores al mostrar todo el proceso médico por el que atravesó luego de descubrir que tenía una "bolita" debajo de su costilla izquierda. En el programa Se Dice De Mí, la exreina de belleza recordó cómo este diagnóstico derivó en su amputación de pierna.

Según explicó, luego de encontrar la masa, le practicaron una biopsia, con la que determinaron que debían sacarla. En la cirugía para extraerla, el médico notó que la masa se encontraba pegada a la aorta lo que ocasionó eventualmente que presentara una isquemia.

La reacción de Daniela Álvarez tras su amputación



Luego de hablar con la psicóloga y de conocer la angustia de los especialistas, Álvarez tomó la decisión de someterse a una amputación. Tras la intervención quirúrgica, la presentadora se acordó que estuvo feliz, pues se sentía mejor en comparación con otros procedimientos que le realizaron durante ese mes que permaneció delicada de salud.

"Desde el momento en que abrí mis ojos, tenía al lado mío a mi madre agarrándome la mano, estaba yo sonriente porque todas las anteriores cirugías, yo salía entubada, casi moribunda, no tenía a mi mamá al lado porque no la dejaban entrar a la UCI", dijo en la producción informativa.

Asimismo, revivió la charla que tuvo con su médico acerca del procedimiento, pues notó que el resultado era diferente a lo que esperaba: "Tenía al doctor y le dije 'doctor, me cortó más arriba, ¿cierto? Y me dijo 'Sí, Dani, no pudimos salvar tu rodilla, tuvimos que amputar más arriba porque el músculo del gemelo estaba absolutamente muerto'. Y bueno, ahí me di cuenta que fue la mejor elección porque si hubiéramos esperado más tal vez hubiese sido todavía más arriba de la rodilla", dijo.

Daniela tuvo la oportunidad de reunirse con sus seres queridos luego de esta conversación, de manera que solicitó que descubrieran su pierna para poder apreciar cómo había quedado el muñón. Al final, se mostró feliz y agradeció a Dios por tener la posibilidad de seguir viviendo y disfrutando de las actividades que con frecuencia realizaba en su día a día, tal es el caso de bailar.