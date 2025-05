Daniela Álvarez cumple 37 años: la modelo logró un sueño en Islandia antes de su día especial

Daniela Álvarez está de celebración por su cumpleaños y no dudó en mostrar en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 4 millones de seguidores, todo el festejo. Inicialmente, posteó una historia con vista al mar el pasado 23 de mayo, informando que ese era el último atardecer de sus 36 años.

Luego, apareció en el feed de dicha red social para asegurar que estaba dichosa de todo el proceso por el que ha atravesado para convertirse en la mujer que es hoy en día: "Hoy es mi cumpleaños 🥳😀🙌🏼💃🦿Gracias a cada uno de ustedes que me dejan mensajes de cariño, que me apoyan en mi camino. Gracias a los que se me acercan a pedirme una foto y me dicen palabras tan bonitas, para mí en cada uno de esos comentarios está Dios recordándome que el milagro ES LA VIDA 🤗", escribió.

Posteriormente, agradeció a Dios por las enseñanzas que le ha dejado, agregando de esta forma que ha entendido que su propósito en esta vida es servirle a él de instrumento. En las imágenes, se observa a Álvarez posando en la playa con orgullo su prótesis mientras sonríe para la cámara y extiende los brazos en señal de libertad.

El sueño que cumplió Daniela Álvarez en Islandia

Un par de días antes, la modelo posteó una galería de fotos en donde expuso que había estado en Islandia cumpliendo uno de sus más grandes sueños: ver en vivo y en directo las auroras boreales y conectar así con la naturaleza y los hermosos paisajes que alberga el país europeo.

"Mis ojos no dimensionan lo que ven y las cámaras no logran captar la totalidad de su belleza. Los contrastes son absolutos, desde glaciares, cuevas de hielo, cascadas hasta playas negras, desiertos y cráteres", mencionó.

Las reacciones de sus admiradores ante toda la celebración no se han hecho esperar, pues le han deseado larga vida y muchos éxitos en todos los proyectos que decida emprender en esta etapa de su existencia. Por el momento, los fans están a la espera de conocer los mensajes que le dejarán sus seres queridos y los obsequios que recibirá como parte un nuevo año.