¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno terminaron? Dieron fuertes declaraciones y fans reaccionaron

Primero, Luisa Fernanda W indica que sabe que hay una polémica en torno a todo este tema con Pipe Bueno, pero que no es momento de contar los detalles de lo que está pasando.

Qué pasó entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

“Yo sé lo que escribí, pero definitivamente cuando no hay interés se nota. No soy a la única persona que le ha pasado. A veces las cosas son de una manera, pasa un tiempo, y después son de otra, porque ya nada es igual”, empezó diciendo.

Asimismo, aseguró no estar preparada para revelar qué está sucediendo en su vida y les pidió a todos los internautas que le den un espacio para poder explicarles cómo se siente con todo.

“Pero miren, la verdad, yo en este momento no me siento preparada para hablar del tema. Creo que no es el momento, así que denme un tiempito para contarle qué es lo que está pasando”, puntualizó.

A raíz de estas declaraciones, los fans no dudaron en aparecer y comentarle que creen que es una estrategia de marketing. Como también hay quienes la apoyaron y le dijeron que van a estar con ella sin importar las circunstancias.

“La actuación no es lo tuyo”, “Deberían cambiar de estrategia”, “eres la reina del marketing”, “tranquila es tu vida y tómate todo el tiempo, lo que importa es que tú y los nenes estén bien, un abrazo”, “sea lo que sea, aquí siempre contigo Lu”, “yo creo que es más el tema de una canción, que de su vida privada”, “esperemos no sea nada de separación”, “me huele a canción nueva”, afirmaron.

Qué respondió Pipe Bueno

Por otra parte, Pipe Bueno también salió a dar declaraciones con palabras similares a las que dijo Luisa Fernanda W: “Con madurez, uno entiende que esto podía pasar y de pronto no hay enojo, hay aceptación de que está pasando eso y sin mucho drama las vueltas ya no son iguales. Si a usted le está pasando como a mí, créame que algún día se va a dar cuenta por qué ya no hay interés”.

Frente a esto, los fans no dudaron en reaccionar, de nuevo, y les pidieron a los dos que no utilicen más esta estrategia de marketing para lanzar canciones, como lo han hecho otros cantantes. Como también hubo usuarios que se preocuparon por su relación e indicaron que cuando hay amor verdadero, jamás se pierde el interés, como lo mencionan ellos.

“Nadie se va del país a continuar su vida con su familia sin sentir nada, esta no me la creo”, “Pipe no digas que perdiste el interés por Luisa”, “debe de ser por una canción que están haciendo esto”, “de hecho es una canción, porque ellos vibran bien como pareja siempre y se les nota”, “¿qué está pasando? Estoy segura que ya no siguen juntos”, dijeron algunos.