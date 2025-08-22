Rifirrafe entre Katiuska, Zambrano y Rosa por supuesta traición: “No tiene palabra”

Un fuerte cruce de palabras se da en el capítulo 35 del Desafío Siglo XXI. Todo empieza después de la prueba, cuando Andrea Serna recuerda lo dicho por Miryan sobre el chaleco que Rata llevó a Omega. Según la presentadora, el mensaje parecía un llamado a la calma.

Zambrano no tarda en reaccionar. “Somos un equipo, el capitán solo tiene el brazalete. En Gamma siempre hemos dicho que tenemos palabra y cuando Rata dijo lo del chaleco, me molesté. Me pareció una falta de respeto porque él queda como el bueno y nosotros como los malos. Por eso dije que se acababa su capitanía, Rosa es la nueva capitana y seguimos el juego”.

El medallista olímpico insiste en que la palabra es sagrada y acusa a Omega de haberlos traicionado: “cuando llegaron a la casa, dijeron cosas distintas… pero tenían que seguir como íbamos. Además, les dimos ventaja, estaban sin plata, sin comida”.



Andrea le pregunta a Katiuska si entiende a qué se refiere Zambrano. La barranquillera responde con molestia: “Yo no entiendo absolutamente nada. Desde el primer día que empezó el Desafío, no ha llegado un solo chaleco de Omega para Gamma. El día que hablé aquí me referí a Beta, yo dije que iba a defender a Alpha y que a los de Gamma los íbamos a respetar. Me da pena con Rata y con los demás, pero nuestro único problema es con Zambrano, porque sentimos que en Gamma se hacen las cosas como él quiere y como él piensa. Pero no ve lo que realmente pasa en la casa”.

Rosa interviene de inmediato: “Eso no dijiste. La compañera se siente molesta, pero yo misma escuché de tu boca que pensaron en enviar un chaleco a Gamma. Yo quedé plop. Eso no es de fiar y yo no hago pacto con gente que no es de fiar”.

Katiuska, sin perder la calma, responde: “Si tú lo entendiste mal, ese no es problema mío”.

Ya en la casa, la joven le cuenta a sus compañeros lo sucedido. Es entonces cuando María C interviene y asegura que todo se trata de un malentendido. Incluso, recuerda que ella también entendió que Omega había pensado en enviarle un chaleco a Gamma, lo que confirma que la confusión está en las interpretaciones más que en las intenciones.

