Rosa comparó a Katiuska con Poncio Pilato en medio del malentendido con Omega

En este capítulo 36 del Desafío Siglo XXI, se vivió un momento lleno de tensión entre Katiuska y Rosa. Todo ocurrió por un malentendido que hubo por el tema de los chalecos en ciclos pasados, exactamente, cuando aun Beta mantenía su bandera arriba.

Rosa compara a Katiuska con Poncio Pilato

Zambrano habló de una supuesta traición por parte de Omega hacia Gamma. Frente a esto, la mujer indica que nunca le han enviado un chaleco a Gamma y que por eso no entiende a lo que se está refiriendo su compañero. En medio de esto, Rosa expresa que nada de lo que ella está diciendo es cierto.



Por su parte, Rosa vuelve y resalta que ella escuchó cuando Katiuska dijo que iban a enviar un chaleco para Gamma. Al pasar unos minutos, cada equipo llegó a su casa y empezaron a hablar de lo ocurrido al frente de Andrea Serna. María C fue una de las más impactadas por lo ocurrido.

Tras esto, Rosa comparó a Katiuska con Poncio Pilato al decir que ella no tiene alianzas con personas que no tienen palabra. Por esta confusión, Deisy, actualmente de Alpha, explicó cómo ocurrió todo cuando ella estaba en Omega. Entre todos estaban armando las piezas para entender qué fue lo que realmente pasó.



Katiuska hace las paces con Gamma

Ahora bien, luego del acalorado momento que se vivió, Katiuska fue hasta Gamma para llevar el chaleco y ahí mismo aclarar todo. Ella pidió disculpas con la intención de hacer las paces con ellos, no para que cambien la estrategia, sino para continuar compitiendo sin ningún tipo de problema.

“Qué quería aclarar. Que de pronto lo anterior, fue un malentendido que Andrea me estaba preguntando a mí refiriéndose a Beta y Alpha. Por eso ustedes entendieron mal y el equipo, hablando, llegó a varias conclusiones, pero en esa nunca estuvo tocar a Alpha, a pesar de que ustedes no nos habían enviado chaleco”, agregó Katiuska.

