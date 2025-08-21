Quién es el nuevo capitán de Alpha en el Desafío: Eleazar entregó su liderazgo tras verse presionado

La tensión en la casa Alpha demostró estar en aumento durante el capítulo 35 del Desafío del Siglo XXI. Luego de ver varios acercamientos por parte de Tina con Eleazar, los miembros de la escuadra decidieron expresar su inconformidad, argumentando que quizás esto podría jugarle en contra al resto de mujeres porque se prestaría para preferencias.

“Yo siempre he estado inconforme con las decisiones que tú tomas (Eleazar), pero más allá de eso, me he quedado callado porque no sé, ahora Tina dice que soy un niño. Siento que eres (Tina) una persona que mete cizaña, conflictiva y pues por eso ya no te dirijo la palabra”, dijo Lucho.

Tras conversar un poco más sobre el tema, Valentina tomó la palabra para destacar el trabajo que ha venido desarrollando Leo dentro del grupo no solo a nivel físico, sino también estratégico, pues analiza muy bien el comportamiento de sus oponentes y está al pendiente de cada uno de los miembros del grupo.

Al escuchar los comentarios por parte de sus compañeros Eleazar agradeció por haber tenido la posibilidad de liderar la escuadra y cedió fácilmente su rol dentro del grupo a Leo no sin antes destacar también sus cualidades.

“Yo no tengo problema en ceder la capitanía y, de hecho, me siento muy honrado de haber sido el capitán durante el periodo que tuve que serlo. Para mí eso no es algo que me vaya a decir ‘ya Alpha no me quiere’ (…) Ya me lo presentía”, explicó frente a sus colegas.

En ese orden de ideas, Leo, creador de contenido digital originario de Turbo, Antioquia, asumió las riendas de la casa morada. Por el momento, los fanáticos de la producción de Caracol Televisión están a la espera de saber si continuarán con la alianza que tienen con Gamma o si romperán lazos para repartir los Chalecos de Sentencia que se avecinan.

