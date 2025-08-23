Fans dicen que Aida Victoria Merlano y su pareja están en crisis: ella habría reaccionado

En los últimos días, Aida Victoria Merlano ha dado de qué hablar por el bebé que tuvo con Juan David Tejada, sin embargo, un hecho ha llamado la atención de todos los seguidores. Se trata de su supuesta crisis sentimental, porque según indican los fans, no están en su mejor momento.

Qué pasó con Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

En la última publicación que hizo el hombre en su Instagram, en donde tiene casi un millón de seguidores, le han preguntado la razón por la que ya no sale en fotos con la hija de la exsenadora de Colombia y hasta lo han criticado.



"Se me salió el agropecuario", "solo habla del hijo y nada de manifestaciones lindas con Aida, un hombre más como todos", "yo creo que están separados", "las parejas normales no se ven juntas todo el día, es lógico que si la mamá está en dieta, el hombre debe trabajar", "no salen juntos desde que nació el bebé", "está en todo, menos participando de la crianza del niño", "te queremos ver con Aida para que despejen dudas de que se separaron", dijeron algunos.

Qué dijo Aida Victoria Merlano

Precisamente, la expareja de Westcol subió una historia a su Instagram, en la que acumula más de siete millones de seguidores, en donde se está riendo y dijo: "Muchachas, a agosto no le cabe un chisme más". Frente a esto, algunos creen que podría tratarse de su respuesta frente a la supuesta crisis con Juan David Tejada.

Por otra parte, el portal Rechismes, mostró algunos chats de personas que aseguraron que los dos famosos terminaron su relación. Sin revelar su identidad, indicaron que ya todo llegó el final, pero ninguno ha entregado declaraciones. Asimismo, afirmaron que la hija de él, Sara Tejada, le habría confirmado a alguien sobre la supuesta ruptura.

En un video reciente, Aida Victoria Merlano contó cuánto tiempo llevaba de relación con su pareja, oriundo del Cauca. Explicó que en total han sido ocho meses, de los cuales cinco corresponden al embarazo, por lo que solo compartieron tres meses de noviazgo antes de la llegada de su primer hijo.

En el clip, la hija de la exsenadora se mostró entre risas al dar la cifra y advirtió que no era algo recomendable. Tras sus palabras, muchos seguidores reaccionaron con opiniones divididas: algunos señalaron que conocen historias parecidas, mientras que otros cuestionaron la decisión de la pareja.