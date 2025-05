Yo Me Llamo Kany García apareció en redes y se fue en contra de los jurados tras su polémico show

Yo Me Llamo Kany García se tomó su perfil oficial de Instagram, donde recoge más de 13 mil seguidores, para responder con contundencia al jurado del programa conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, quienes hallaron ciertas "imprecisiones" cuando cantó 'Madera fina' en el Templo de la Imitación.

El contundente mensaje de Yo Me Llamo Kany García tras su enfrentamiento con el jurado. Foto: Instagram @yomellamo_kanygarcia2025

Mira también: Yo Me Llamo Ángela Aguilar le dedicó primer post en redes al doble de Bob Marley

Según explicó, estaba deseando ver este espectáculo en televisión para analizar muy bien su interpretación y los comentarios que le realizaron; sin embargo, aseguró que no había encontrado fallas en su intervención musical, por lo que se mostró disgustada con la situación.

"¡La razón se le da a quien la tiene! Estaba esperando que saliera esta presentación en televisión a ver qué había pasado porque había que velo desde "AFUERA" y no me equivoqué, desafinada no estuve. Uno matándose, aprendiéndose las cosas que Kany hace en la canción y ellos no estudian, ¿y tengo que darles la razón? No, no y no", escribió en la citada red social.

Publicidad

Mira también: Aurelio no aguanta la emoción y le lanza un ramo de flores a Yo Me Llamo Kany García

Durante el tenso instante en la producción, 'El Maestro' le recordó la importancia de escuchar con "humildad" los consejos teniendo en cuenta que ellos lo hacía desde el respeto y el cariño y, aunque ella al inicio hizo gestos de desaprobación cuando oía las críticas, terminó aceptando que había cometido un error y que estaba de acuerdo con la postura de los expertos.

Publicidad

"Sí, maestro, es algo contra mí misma; o sea, estoy algo contrariada conmigo, pero de acuerdo con ustedes", mencionó antes de retirarse del escenario junto a su invitado especial.

Mira también: Quién es la novia de Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat 2025: no es la doble de Ángela Aguilar

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que la doble de Kany García presenta un momento tenso en el juego, pues también protagonizó una situación incómoda con un compañero que llegó a la competencia a ayudarle a interpretar el personaje.

Yo Me Llamo Kany García quedó en riesgo junto a los dobles de Gloria Estefan y Joan Manuel Serrat, por lo que deberá estudiar el papel para defender su cupo durante la Noche de Eliminación.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.