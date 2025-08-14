Avance Desafío Siglo XXI: La convivencia puede ser agridulce, ¿traerá consecuencias amargas?

Además, Andrea Serna, la presentadora del Desafío, le confirmó a todos los participantes que tiene una sorpresa, ¿de qué se tratará? No te puedes desconectar de este nuevo episodio.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.