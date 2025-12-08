Ana María Trujillo está de luto por la muerte de un ser querido: “Se nos va un ángel”

Ana María Trujillo atraviesa un doloroso momento por el fallecimiento de una persona muy importante en su vida, y especialmente en la de su esposo, José Francisco Arata. Se trata de su suegra, a quien la actriz le dedicó un emotivo mensaje en sus redes.

“Hoy se nos va un ángel. Franca, Nonna, Nonnita… el pilar de la familia, hoy nos dejas con un profundo dolor. Le doy gracias a Dios por estos 14 años que compartimos, por tu amor y dulzura, por tu ejemplo y rectitud”, escribió ante sus más de 300 mil seguidores.

En su publicación compartió varias fotos de momentos juntas y con Arata. Además, le hizo una promesa especial:

“Ya mis viajes a Torino no serán lo mismo sin tu presencia. Prometo seguir cuidando y amando a tu hijo por siempre. Fuiste la mejor suegra del mundo. Te voy a extrañar demasiado. 🙏🏻 Te amaré siempre, Franca”, agregó.



En el post ha recibido decenas de mensajes de seguidores, colegas y amigos, expresándole su sentido pésame ante esta pérdida.

Quién es el esposo de Ana María Trujillo

Ana María Trujillo, quien protagonizó la segunda temporada de Pedro el escamoso, más escamoso que nunca, está casada desde 2015 con José Francisco Arata, un hombre 12 años mayor que ella, pero para quien la diferencia de edad nunca fue una barrera.

Arata es venezolano, graduado de Geología en la Universidad de Torino y de Ingeniería Geológica en la Universidad Central de Venezuela. A lo largo de su carrera trabajó para Maraven S.A., una filial petrolera en su país natal. En 2008 cofundó en Bogotá la empresa Pacific Rubiales.

Cómo conoció Ana María Trujillo a su esposo

La actriz contó en Se Dice de Mí que nunca imaginó que su vida cambiaría en un evento benéfico: "Cuando yo me bajé del escenario, ya había terminado el evento, y llega este señor en muletas como un loco. ‘Hola, mucho gusto José Francisco’".

Sin embargo, para Ana María, la diferencia de edad era un obstáculo. "Me empieza a llamar para salir, pero yo no quería salir con él porque me parecía mayor," confesó.

Pese a las dudas iniciales de Trujillo, Arata no se dio por vencido. "Ella no me aceptaba cenas y no le gustaba quedarse fuera de casa mucho tiempo por las niñas y no les aceptaba invitaciones a extraños como yo," recordó José, refiriéndose a los primeros días de insistencia.

