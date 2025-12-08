Miguel Ayala ya volvió a los escenarios tras haber estado secuestrado: emotivo video con su papá

El pasado 2 de diciembre se confirmó el rescate de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, después de permanecer dos semanas secuestrado junto con su mánager, Nicolás Pantoja.

La liberación del joven artista, quien participó en Yo Me Llamo imitando a su padre, se logró mediante un operativo conjunto entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, entidades que ubicaron a los dos jóvenes y los trasladaron de regreso a su hogar.

Ahora, a pocos días de haber recuperado su libertad, Miguel volvió a los escenarios. En sus redes sociales compartió imágenes del 6 de diciembre, mostrando el momento tan especial que vivió luego de reencontrarse con su padre, intérprete de ‘De rodillas te pido’. Ambos se dieron un fuerte abrazo antes de salir a cantar.

“Volviendo a cantarles con todo el cariño, gracias a todas las personas por tanto amor ❤️”, escribió el artista en la publicación que compartió con sus más de 50 mil seguidores en Instagram.



En sus historias también mostró cómo celebró la Noche de Velitas junto a su familia y agradeció a sus fanáticos “por sus oraciones”. Se cree que su regreso a los escenarios fue en Ibagué Tolima, donde padre e hijo habrían sido los encargados de amenizar el evento previo al encendido del alumbrado navideño.



¿Quién tenía secuestrado al hijo de Giovanny Ayala?

Según información de Noticias Caracol, Miguel y su mánager habrían estado en poder de la estructura criminal Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de ‘Mordizco’. Sin embargo, el ministro de Defensa también señaló que podrían haber estado retenidos por delincuencia común. Las autoridades investigan si estos grupos estarían trabajando en alianza con alias Marlon en el departamento del Cauca.

