¿Van a dar el ‘Desafío’ este 8 de diciembre? Así está la programación para el lunes festivo

El Desafío Siglo XXI sigue emocionando a los colombianos con cada capítulo. Ya van más de 105 episodios en los que ha pasado de todo: enamoramientos, Desafíos de Capitanes, cambios de equipo, regresos de campeones, expulsiones, lesiones, discusiones y mucho más.

Miles de televidentes se conectan de lunes a viernes a las 8:00 p.m. para seguir lo que ocurre en la Ciudad de las Cajas, especialmente ahora que comenzó una nueva etapa con el equipo Neos.



¿Hoy van a dar el ‘Desafío’?

Este lunes 8 de diciembre de 2025, festivo en Colombia por la celebración del Día de la Inmaculada Concepción, NO habrá emisión de Desafío Siglo XXI. Cabe recordar que esta es una fiesta religiosa católica que es festivo nacional cada año, que además coincide con la noche anterior de las Velitas.

El reality regresará a su programación habitual el martes 9 de diciembre, después de Noticias Caracol. Y será un capítulo especialmente emocionante, pues los participantes sentenciados deberán enfrentarse en el Box Negro en el Desafío a Muerte, justo antes del inicio de una nueva etapa.



¿Quiénes pasaron a la otra etapa del 'Desafío'?

Por equipos, así quedaron los clasificados hasta ahora:

En Alpha avanzaron directamente Rata y Valentina, Gio y Valkyria, y Potro y Deisy, mientras que Lucho y Yudisa quedaron sentenciados y deberán competir en el Box Negro. En Gamma, solo Zambrano y Miryan lograron pasar sin chaleco; el resto del equipo está sentenciado. Y en Neos, al ser solo dos integrantes y no recibir sentencia, Kevyn y Sofía también avanzan a la nueva etapa.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.