Gamma habría cometido un error en el Castigo del ‘Desafío': ¿podría tener consecuencias?

Gamma no sale de su mala racha en el Desafío Siglo XXI y su derrota en la última prueba de tres equipos les salió muy cara, pues además de que Alpha les asignó el chaleco, también les entregó el castigo, que en esta oportunidad fue el costurero.

Después de que Leo e Isa asumieron la temida prenda roja, todo el equipo se dirigió al rincón de los castigos para cumplir con lo impuesto por los morados. El castigo consistía en coser 2.500 botones en una tela gigantesca y tenía reglas muy claras:



Por cada orificio del botón, el hilo debe realizar 2 pasadas completas. Cada botón debe coserse de manera independiente: queda prohibido coser botones “en serie” con un mismo hilo continuo. Cada botón debe terminar con un nudo al reverso. Los botones flojos, sin nudo, con pasadas insuficientes, hilo compartido, rotos o desprendidos no cuentan y deben rehacerse.

Una instrucción adicional indicaba que debían agrupar los botones en 25 cuadros de 100 botones cada uno.



Qué le pasó a Gamma en el castigo del Desafío

El equipo se dispuso a cumplir la penitencia con la mejor actitud, pero parece que habría cometido un error al momento de ejecutarla. Esto se evidenció en la transmisión de Ditu, que mostró varias horas de los Gamma en el castigo. Al inicio, ellos decidieron cortar la tela gigante por partes, pero de inmediato una persona de producción les dijo: “Chicos, no pueden cortar la tela”, lo que los dejó sorprendidos.

La plataforma de streaming también compartió otro fragmento del castigo para Gamma, en el que se ve a Gero quejándose de llevar muy pocos botones cosidos en comparación con sus compañeros, una situación que lo pone incómodo y tenso.



