Qué pasó entre Yudisa y Lucho en la Suite ditu del 'Desafío': imágenes de su encuentro

Mientras Gamma cumple con la penitencia en el Rincón de los Castigos, Yudisa y Lucho disfrutan de una noche de relajación en la Suite de ditu. La capitana de los morados llegó emocionada junto a su dupla a esta zona de La Ciudad de las Cajas, por lo que no dudaron en ponerse cómodos, alimentarse y conversar sobre algunos momentos importantes de la competencia.

Qué pasó entre Lucho y Yudisa en el 'Desafío 2025'

De acuerdo con los clips que ha publicado ditu en sus redes sociales, los competidores se dispusieron a probar la amplia variedad de alimentos que les dejó la producción; sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención de los usuarios de Internet fue cuando el modelo sacó a colación el tema de Zambrano.

"¿Tú piensas que yo me equivoqué peleando? Pues no peleando, pero sí me dio muchísima rabia", preguntó el deportista, a lo que su compañera contestó: "No (...) Lo hiciste bien porque es algo que se siente", dijo refiriéndose a la tensión que había con el líder de los naranjas.

Asimismo, la joven confesó que, si estuviera en el lugar de Tina, se sentiría feliz de contar con un amigo que la defienda de la forma en la que él lo hizo en frente de los demás participantes.

La discusión se originó cuando Lucho fue a llevar el Chaleco de Sentencia a Gamma y Zambrano se lo puso a Tina y Julio, y no a Rosa y Gero, quienes habían perdido la más reciente prueba. El tema escaló en el momento en que Andrea Serna les preguntó en la llamada del día siguiente cómo estaban los ánimos en las casas y ambos se declararon la guerra.

Durante la noche, Lucho también se pronunció sobre una "innombrable" y Yudisa opinó sobre la actitud que ha tomado Leo al alejarse de Lucho después del break.

