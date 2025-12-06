Publicidad

Qué hicieron Yudisa y Lucho, de Alpha, en la Suite ditu del 'Desafío' - CaracolTV

La capitana de Alpha y su dupla en el reality de los colombianos disfrutaron de una velada de relajación en La Ciudad de las Cajas antes del Desafío a Muerte en el Box Negro.

Qué pasó entre Yudisa y Lucho en la Suite ditu del 'Desafío': imágenes de su encuentro

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de dic, 2025
Qué pasó entre Yudisa y Lucho en la Suite ditu del 'Desafío del Siglo XXI'.