Quiénes pasaron a la siguiente etapa del 'Desafío Siglo XXI': nombres acá

El Desafío Siglo XXI sigue avanzando y en cada capítulo se viven todo tipo de emociones, tanto para los competidores como para los televidentes. Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo la última prueba de la etapa de tres equipos, la cual fue intensa debido a los roces entre mujeres.

Mira también: Kevyn regañó a Sofía por la alianza que hizo con Isa en el ‘Desafío’



Andrea Serna, presentadora del reality favorito de los colombianos, anunció que se vendrían cambios tras esta prueba, lo que permitió concluir que quienes no recibieran chaleco de sentencia y no tuvieran que competir en el Box Negro del próximo martes 9 de diciembre pasarían inmediatamente a la siguiente fase.



¿Quiénes pasan a la otra etapa del Desafío?

Por equipos, así quedaron los clasificados por ahora



Equipo Alpha

Los siguientes participantes pasaron directamente a la nueva etapa: Rata y Valentina, Gio y Valkyria y Potro y Deisy. (Lucho y Yudisa quedaron sentenciados y deberán competir en el Box Negro).



Equipo Gamma

Solo una dupla logró avanzar sin chaleco: Zambrano y Miryan.

(El resto del equipo está sentenciado).



Equipo Neos

Al ser solo dos integrantes y no recibir sentencia, ambos avanzan: Kevyn y Sofía.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.