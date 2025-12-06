Publicidad

Hora del Calendario Copa Mundial 2026 y qué cambios habrá en la parrilla de Caracol

Caracol Televisión se unirá de nuevo este sábado 6 de diciembre a la fiebre del fútbol, pero esta vez para conocer los días, horarios y estadios para el Mundial de Fútbol 2026.

¿Hoy habrá 'La Red'? Cambios en la programación por el Calendario Copa Mundial FIFA 2026

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de dic, 2025
Qué pasará con 'La Red' este 6 de diciembre después de la transmisión del Calendario de la Copa Mundial 2026.