¿Hoy habrá 'La Red'? Cambios en la programación por el Calendario Copa Mundial FIFA 2026

Los verdaderos fanáticos del fútbol han estado atentos a todas las novedades del Mundial de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá 2026 desde que el pasado 5 de diciembre se realizó el sorteo y se conocieron cuáles son los grupos que se enfrentarán en el evento deportivo. Allí se determinó que la Selección Colombia hace parte del grupo K en donde también están las selecciones de Portugal, Repechaje 1 (por definir) y Uzbekistán.

Qué pasará con la parrilla de programación este 6 de diciembre en Caracol Televisión

De acuerdo con la rejilla de programación, el segundo bloque de 'Pura diversión' irá hasta las 11:45 a.m. y no hasta las 12:30 p.m., como los televidentes estaban acostumbrados, para poder darle espacio al Calendario Copa Mundial FIFA 2026 que comprenderá el horario desde las 11:45 a.m. hasta las 12:45 p.m.



Seguido de esto, la edición del mediodía de 'Noticias Caracol' será emitida en la pantalla dicha de 12:45 p.m. a 3:00 p.m.

De allí en adelante, la programación se reanudará con total normalidad, por lo que darán programas como 'La Red', 'Se Dice De Mí', la edición central de 'Noticias Caracol', 'Sábados Felices' y 'Entre ojos'.



Qué pasó durante el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El evento contó con la participación de Danny Ramírez, Heidi Klum y Kevyn Hart como los presentadores oficiales de la jornada. Además, asistieron los presidentes de los tres países anfitriones para darles desde ya la bienvenida a los turistas de todas las partes del mundo que quieran ver a sus equipos competir en el terreno de juego.

Durante la velada se destacaron las presentaciones de algunos artistas como Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger y Robby Williams, entre otros famosos, que se encargaron de amenizar la jornada.

Es necesario mencionar que son 48 selecciones de todo el mundo, este sería el mundial más inclusivo de toda la historia y hay 12 grupos organizados. Por primera vez habrá una fase llamada dieciseisavos de final y cada equipo tendrá tres días de descanso entre partidos para que los jugadores puedan descansar y sus fanáticos puedan trasladarse de una ciudad a otra.

El pitazo inicial tendrá lugar el 11 de junio, mientras que el 19 de julio ya se conocerá cuál es el país que se quedará con la anhelada copa.