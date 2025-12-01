Actriz de ‘Vecinos’ es hermana de ‘Pedro, el escamoso’ y tía de famosa artista

María Margarita Giraldo, que interpreta a Doña Ruca en ‘Vecinos’, es hermana de Miguel Varoni (protagonista de ‘Pedro, el escamoso), pues ambos son hijos de la célebre ‘Teresita’ Gutiérrez, aunque no tienen el mismo papá.

El padre de la actriz, también recordada por su papel de Raquel en ‘Pasión de Gavilanes’, es el bolerista Alberto Granados, cuyo nombre real era Luis Alberto Giraldo Holguín y quien falleció a los 87 años, el primero de septiembre de 2011, en Cali.

Miguel Varoni, por su parte, nació como fruto del segundo matrimonio de Gutiérrez, con el músico argentino Américo Bellotto Varoni. El actor no pudo compartir mucho con su padre, pues él falleció en un accidente de tránsito, cuando el actor apenas tenía cuatro meses de vida.

El intérprete de Pedro Coral no fue el único hijo de la relación de su mamá con Belloto Varoni. Antes de engendrar al actor, la entonces pareja tuvo una hija, Ylia Bellotto, que se ha mantenido lejos del mundo del entretenimiento. No obstante, su nombre ha sonado en varias ocasiones, no solo por ser hermana de Varoni e hija de Gutiérrez, sino por una de sus hijas.



Actores Miguel Varoni y Margarita Giraldo son tíos de Majida Issa

Majida Issa es la hija mayor de Ylia Bellotto y, por lo mismo, es sobrina de Miguel Varoni y Margarita Giraldo, y nieta de Teresa Gutiérrez. De hecho, en varias oportunidades, la sanandresana ha comentado que fue ella quien estuvo al lado de su abuela cuando murió.



Por ejemplo, en 'Se Dice de Mí', Issa recordó que el día que Teresa Gutiérrez murió se sentía mal de su estómago. La sanandresana llamó una ambulancia y, mientras esperaban, se sentaron una al lado de la otra y la abuela recostó su cabeza en el hombre de la nieta.

“Ahí yo supe. Le empecé a agradecer lo importante que fue en nuestras vidas, cuánto la amábamos. […] Yo la siento muy presente. Ella me acompaña, cuando yo tengo un reto muy grande en mi carrera, yo la siento ahí”, declaró la protagonista de 'La Ronca de Oro'.

Pese a los importantes vínculos que tiene Majida Issa, la artista nunca ha necesitado mencionarlos, sino que se ha ganado sus trabajos a punta de esfuerzo y dedicación.