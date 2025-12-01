En vivo
Actriz de 'Vecinos' es hermana de 'Pedro, el escamoso' y tía de famosa artista

Actriz de ‘Vecinos’ es hermana de ‘Pedro, el escamoso’ y tía de famosa artista

Las reconocidas figuras de la televisión colombiana tienen un vínculo sanguíneo por parte de la afamada actriz Teresa Gutiérrez, que falleció en 2010, por causas naturales.

