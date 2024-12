Majida Issa recordó que cuando su abuela, la actriz Teresa Gutiérrez murió, lo hizo en sus brazos

Majida Issa es una reconocida actriz en Colombia y ha tenido varios papeles que, seguramente, la mantendrán en la mente de los televidentes durante muchos años. Su talento para la interpretación no ha pasado desapercibido y por eso la han halagado.

La mujer tiene muchas miradas sobre ella y esto se demuestra en sus redes sociales, en donde cuenta con más de cuatro millones y medio de personas pendientes de cada una de sus publicaciones y dispuestos a comentarlo todo.

Para nadie es un secreto que el árbol genealógico de la mujer está rodeado de personas muy talentosas y que también son grandes figuras de la farándula nacional, como sus tíos María Margarita Giraldo y Miguel Varoni o su abuela Teresa Gutiérrez.

Todos estos nombres han tenido gran relevancia en el cine, la televisión y el teatro colombiano, además, su historia familiar es digna de una producción, no solo por los buenos momentos, también por los más complicados.

Majida Issa vio morir a Teresa Gutiérrez

En medio de una entrevista con Se Dice de Mí, la actriz recordó que tenía largas charlas con su abuela, hablaban de todo un poco y casi nunca del arte que compartían. Además, Majida siempre intentó hacer una carrera por sí misma y sin necesidad de mencionar a la experimentada artista.

Su conexión fue tan fuerte que Teresa Gutiérrez la eligió para pasar junto a ella sus últimos momentos de vida. Así lo contó la intérprete, mencionó que ese día la mujer tenía malestar y estaba enferma del estómago, por lo que le hizo un té que recibió con un chiste sobre la vejez.

Majida se dio cuenta de que estaba ocurriendo algo y pensó en si debía llamar a la ambulancia o no, finalmente lo hizo, pero le pidió a Dios que, si era el último día de su abuela, los médicos no alcanzaran a llegar.

La mujer se sentó y puso su cabeza en el hombro de su nieta, se tomaron de las manos y ahí fue cuando la actriz supo que era el final, por eso le agradeció por todo y le dio la paz que necesitaba para irse de este plano.

Miguel Varoni es tío de Majida Issa

Algo que pocos saben es que Teresa Gutiérrez era la mamá de Ylia Belloto, Luis Alberto Giraldo, María Margarita Giraldo y Miguel Varoni, los dos últimos, famosos actores colombianos, quienes han marcado al público con sus interpretaciones.

Esto significa que el protagonista de Pedro, el Escamoso, es realmente el tío de Majida Issa, que también es actriz, al igual que su hermana Jordana Issa; y esta es la misma relación que tiene con María Margarita Giraldo.