Capítulo The Suso's Show: Dayro Moreno y Hernán Darío exponen detalles de su carrera en el fútbol

Suso el Paspi llegó al Estadio Palogrande para entrevistar a Dayro Moreno y Hernán Darío, del Once Caldas. Allí revelan datos que nadie sabía, desde los amuletos que utilizan para jugar en la cancha.