Así celebraron los famosos el Día de Velitas de 2025: uno pidió la salud de un familiar

Este 7 de diciembre se celebró el Día de Velitas en Colombia, una fecha muy importante porque marca el inicio simbólico de la Navidad y está llena de esperanza, agradecimiento y tradición. Muchos famosos colombianos compartieron en sus redes cómo vivieron la noche, y varios llamaron especialmente la atención.

Para empezar, Carolina Cruz, presentadora de Día a Día y a quien veremos en La Vuelta al Mundo en 80 Risas, celebró desde Barcelona, España, lejos de sus dos hijos, pero se unió al festejo encendiendo velitas en el balcón.

“Todo me imaginé en la vida menos estar hoy, aquí, prendiendo velitas y dándole las gracias a DIOS por tantas bendiciones y oportunidades para mi familia, para la gente que amo y para mí en este 2025. La vida me ha enseñado que vivir en DIOS, con gratitud e infinita fe, es y será el camino“, escribió la caleña.

La presentadora y modelo Laura Tobón pidió especialmente por la salud de una persona muy cercana, su abuelita, e incluso les pidió a sus seguidores incluirla en sus oraciones: “Por ti prendimos nuestras velitas en familia. Abuelita, de esta vas a salir, por tu pronta recuperación".



El cantante paisa Maluma celebró en Medellín junto a su esposa Susana Gómez y su pequeña París. En Instagram publicó un carrusel con fotos de toda su familia.

Paola Jara, cantante de género popular, celebró su primera Noche de Velitas como mamá y aseguró que esta sería una de sus mejores navidades, pues está viviendo la maternidad por primera vez.

La presentadora Melina Ramírez, quien también estará en La Vuelta al Mundo en 80 Risas, compartió la noche con sus amigos más cercanos y con su esposo Juan Manuel Mendoza, quien actualmente interpreta a Salvador en la novela La Influencer.

Giovanny Ayala estuvo con su familia y publicó en sus historias un mensaje: “una velita por cada secuestrado”, como agradecimiento por el rescate de su hijo Miguel, quien estuvo en cautiverio durante casi dos semanas.

Feid realizó nuevamente su tradicional evento de Velitas en Ferxxolandia, donde tuvo como invitado especial a Silvestre Dangond. Ambos cantaron juntos el tema ‘Loco Paranoico’.

¿Por qué se celebra el Día de Velitas?

La tradición nació en 1854, cuando el papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción y los fieles encendieron velas para celebrarlo. En Colombia la costumbre tomó fuerza y, con el tiempo, se convirtió en una tradición popular que marca el comienzo de la Navidad.

