Mejores memes del Concurso Nacional de la Belleza: una insultó, otra “parece árbol de navidad”

María Antonieta Mosquera es la nueva Señorita Colombia 2025, sucesora de Catalina Duque, quien no pudo entregarle su corona debido a que está a punto de competir en Miss Internacional en Japón.

Quién es la nueva Señorita Colombia

Según la organización del Concurso Nacional de la Belleza, María Antonieta: "Nacida el 8 de agosto de 2000 en Cali, tiene 25 años y es administradora de empresas con énfasis en sostenibilidad empresarial. Habla español e inglés y se identifica con la empatía, la autenticidad y la humildad. El momento que más la fortaleció fue superar la ausencia de su padre y el bullying escolar, experiencias que transformó en resiliencia y fe. Su labor social se centra en la educación a través de la música, impulsando becas y proyectos de formación artística para niños y jóvenes. Admite admirar a Taliana Vargas por su labor social, y promueve un uso consciente de las redes sociales. Se visualiza liderando la fundación “Pazarte” y una consultora de moda sostenible al servicio de las comunidades".



Con su triunfo, la joven obtiene el poder de representar al país de manera internacional en otros certámenes de belleza, por lo que lo más seguro es que muchos estén pendientes de lo que viene para su carrera.



Memes del Concurso Nacional de la Belleza

La Señorita Bolívar estuvo a punto de tropezar durante el primer desfile de la noche y su reacción inmediata fue lanzar un insulto antes de volver a tener estabilidad y continuar caminando por la pasarela del Concurso Nacional de la Belleza, este detalle no pasó desapercibido.

Por otro lado, el abrigo que utilizó Valeria Lafourie, la Señorita Región Caribe también fue blanco de comentarios, algunos incluso la compararon con un “árbol de navidad” debido al estilo de la capa que posteriormente se quitó para revelar su vestido.

Un vestido que también se llevó bastantes comentarios fue el de la Señorita Chocó, Kristy Yereth Moreno, su color, que la parte de atrás fuera más larga y el estilo de la falda en la parte delantera hizo que los internautas lo compararan con un dulce.

El último desfile de la noche fue blanco de comentarios, esto, debido a que las cinco finalistas tuvieron que hacer su última pasarela como candidatas frente a sus compañeras, lo cual causó risas en los televidentes.

