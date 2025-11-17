Exparticipante del Desafío quedó fuera del top 10 del Concurso Nacional de la Belleza: fotos

Ya se conocen las 10 mujeres que pasan a la semifinal del Concurso Nacional de la Belleza, se trata de las jóvenes que representan a Santa Marta, Cauca, Risaralda, Región Caribe, Caquetá, Chocó, Córdoba, Atlántico, Bolívar y Valle, territorios que continúan en competencia tras superar las primeras presentaciones oficiales.

Una de ellas terminará la noche con el título de Señorita Colombia 2025, sin embargo, quien se quedó por fuera de esta oportunidad fue la Señorita Región Andina, quien previamente había participado en el Desafío The Box 2023.



Exparticipante del Desafío participó para ser Señorita Colombia

Su nombre es María Paz Ruiz y fue integrante del equipo Omega durante la edición en la que participó y también se convirtió en la primera participante en abandonar la Ciudad de las Cajas junto a Primo, su compañero de escuadra.

Desde su aparición en el reality de los colombianos, la joven había manifestado su deseo de llegar a un certamen de belleza, un objetivo que conservó desde la infancia y que en la actualidad logró materializar.

En medio de una entrevista con La Red, la exdesafiante contó que su vínculo con este ámbito tiene raíces familiares, pues su madre fue Señora Colombia y alcanzó posiciones destacadas en su época. “Por estudiar en un colegio de monjas nunca tuve la posibilidad de participar en concursos de belleza, pero mi mamá me acercó a este mundo”, relata María Paz.

A pesar de ese entorno, su trayectoria no estuvo centrada desde el inicio en los escenarios. La joven fue campeona nacional de patinaje de carreras y deportista de alto rendimiento, una etapa que definió su disciplina y fortaleció su carácter. Reconoce que durante años tuvo dudas sobre cómo equilibrar el cuerpo de una atleta con el de una modelo, aunque con el tiempo logró adaptarse a las exigencias de ambas actividades.

“Pensé que ya no sería reina, pero fui designada como Señorita Región Andina y desde entonces estoy muy disciplinada física y mentalmente”, afirmó. También señaló que el proceso exige compromiso: “Mucha gente cree que esto es muy fácil, pero lleva demasiado trabajo”.

La joven no logró avanzar al top 10 del certamen y reconoce que su sueño de convertirse en Señorita Colombia no pudo cumplirse en esta edición. Aun así, su participación generó interés entre quienes han seguido de cerca su proceso, y muchos permanecen atentos a cuál será su siguiente paso en el mundo del modelaje y los concursos de belleza.

