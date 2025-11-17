Actriz de Nuevo Rico, Nuevo Pobre tendrá importante papel en el Concurso Nacional de la Belleza

Las 26 candidatas del Concurso Nacional de la Belleza están listas para desfilar ante todo el país y saber quién de ellas portará la corona y el nombre de Señorita Colombia durante todo el próximo año. Como era de esperarse, los expertos en estos certámenes ya tienen a sus favoritas.

Mira también: Mejores fotos del desfile de Elegancia Primatela del Concurso Nacional de Belleza, ¿quién ganó?



En la noche del 16 de noviembre se realizó el desfile en traje de baño en el que todas tuvieron la oportunidad de demostrar, una vez más, por qué deberían ser nombradas la soberana más hermosa de todo Colombia.

Las mujeres llevan un tiempo en los preparatorios y los eventos previos del Concurso Nacional de la Belleza, por lo que este 17 de noviembre, desde las 8:00 p.m. tendrán que medirse frente a cuatro jurados que tendrán un rol fundamental en su elección.



Andrea Nocetti es jurado del Concurso Nacional de la Belleza

Curiosamente, una de las actrices de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, hace parte del panel de exreinas que tendrán la última palabra. Se trata de Andrea Nocetti, quien interpretó a Fernanda Sanmiguel y que en el año 2000 llevó la corona y el título de Señorita Colombia.

Publicidad

Ella le entregó el puesto a Vanessa Mendoza en el 2001 y durante el año en el que participó, representó a la ciudad de Cartagena, título que previamente había sido de Karen Martínez, la esposa del reconocido cantante paisa, Juanes.

Publicidad

Junto a ella habrá otras tres mujeres con una larga trayectoria en los concursos de belleza, todas exreinas y que pondrán en práctica sus conocimientos para ayudar a elegir a la nueva Señorita Colombia 2025, sucesora de Catalina Duque.

Mira también: Quiénes son las 26 candidatas del Concurso Nacional de la Belleza: FOTOS de las reinas

Se trata de Catherine Daza Manchola, Señorita Colombia 2003, Melissa Varón, virreina del certamen en el 2011 y finalmente Sofía Osío Luna, Señorita Colombia 2024.

Esta última mujer era la representante del Atlántico y cuando ganó tenía solo 22 años. El título le otorgó el poder de participar en Miss Supranational y en Miss Internacional. Además de esto, algunos de los premios que recibió fueron "una banda, un cetro, un anillo en forma de corona, un broche cetro, un pin de paz y un reloj Bulova. Por otro lado, una corona de plata ley 900 con un baño de oro de 24 quilates de la Joyería Cesáreo".