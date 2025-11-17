En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Actriz de Nuevo Rico, Nuevo Pobre tendrá importante papel en el Concurso Nacional de la Belleza

Actriz de Nuevo Rico, Nuevo Pobre tendrá importante papel en el Concurso Nacional de la Belleza

Este 17 de noviembre los colombianos conocerán a la nueva Señorita Colombia, por eso te contamos por qué una de las actrices más queridas de Nuevo Rico, Nuevo Pobre será clave para determinar el nombre de la ganadora.

Publicidad

Publicidad

Publicidad