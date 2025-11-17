La foto con la que Karmen Mestre, exparticipante del Desafío, recordó a su hermano fallecido

El 11 de noviembre se confirmó la muerte del hermano de Karmen Mestre, exparticipante del Desafío 2016. Actualmente la joven tiene 28 años y sus seguidores están atentos a los mensajes y a los momentos en los que se ha referido al tema.

Karmen Mestre recuerda a su hermano en redes

Este lunes 17 de noviembre, ella ha compartido varias historias para su hermano, una de ellas es un video del podcast ‘seis de copas’ en donde se habla de la relación entre hermanos, de lo valiosos que son y envían un conmovedor mensaje sobre la conexión.

“Has sido el mejor regalo que mi papá me pudo dar, quiero que siempre tengas la certeza de que no hay nada que puedas hacer que haga que yo deje de quererte (…) a pesar de los pleitos y de las grandes diferencias que tenemos. Quiero que sepas que siempre voy a estar ahí cuando te des contra el muro (…) te amo con todo mi corazón” dice en el contenido.

Por otro lado, también compartió una fotografía que originalmente publicó el 12 de octubre del 2020, allí aparece junto a su familia, incluyendo su hermano, están posando todos muy sonrientes y usando el mismo motivo de traje de baño y escribió: “El que contra ti conspire delante de ti caerá. Isaías 54🙏🏻”.



En sus historias de Instagram acompañó la foto de la canción ‘Páginas de Oro’ de Diomedes Díaz y Juancho Rois, específicamente en la parte de la letra que dice: “Cante esa letra que me hace llorar, un amigo sincero, de verdad, por siempre será un hermano. Canta, que yo tengo que continuar, así como el ave se ha de elevar contra el viento, alto, muy alto”.

Todo parece indicar que la exdesafiante está pasando por uno de los momentos más duros de su vida y aunque ha hecho varias publicaciones recordando a Luis David Mestre, lo cierto es que por el momento no se ha referido a los hechos que rodean su deceso.



De qué murió el hermano de Karmen Mestre, del Desafío

En un comienzo se creyó que el joven había sido atacado por dos hombres mientras conducía su motocicleta, pero una nueva versión señala que no se trató de un acto sicarial. Según las cámaras revisadas por investigadores del CTI y la Sijín, Mestre manejaba una motocicleta sin placas y se movilizaba junto a otros dos hombres en vehículos distintos. Antes del hecho, presuntamente intentaron abordar a un ciudadano frente a un edificio del sector.

El vigilante del lugar, al observar la situación y creer que se trataba de un intento de robo, reaccionó y abrió fuego. “Todo apunta a que no fue un atentado sicarial sino un hecho confuso en el que un vigilante reaccionó contra este joven”, afirmó Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta. El vigilante se entregó voluntariamente y ahora deberá explicar si incurrió o no en un exceso de fuerza.