Salomé Rodríguez y Gabriel Coronel son aplaudidos por su complicidad en nuevo proyecto juntos

Daniela Ospina y Gabriel Coronel están más enamorados que nunca y en redes sociales muestran lo felices que son junto a su familia, por eso, es usual ver a la pareja junto a su hijo Lorenzo y a Salomé Rodríguez en varios momentos.

Mira también: “Ninguna mamá está preparada”: Daniela Ospina responde a comentario sobre Salomé, hija de James



Salomé Rodríguez y Gabriel Coronel tendencia juntos

La pequeña y el esposo de su mamá han mostrado una gran complicidad y sus redes sociales son muestra de ello, pues tienen un nuevo proyecto juntos para apoyar la carrera musical de Coronel y su más reciente canción: ‘Chamita’.



Mira también: A Daniela Ospina le preguntaron por Salomé y no se guardó nada: "No se está dejando a un lado"

La colaboración musical fue lanzada hace poco y cuenta con el apoyo de Nacho, el reconocido cantante venezolano que hizo parte de la famosa agrupación Chino y Nacho.

Aprovechando el talento de Salomé para bailar, en sus redes sociales publicaron una tendencia con el coro del tema musical. Allí aparece ella como la protagonista y detrás, el esposo de su mamá, ambos con una enorme sonrisa mientras hacen la coreografía.



Publicidad

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos no pueden creer lo mucho que ha crecido la hija de James Rodríguez, además, como es usual, la pequeña ha recibido muchos halagos por su ritmo y su expresión corporal. La interacción ha permitido que más usuarios conozcan el proyecto musical que Coronel viene desarrollando.

Publicidad

Celebridades como Luciano D'Alessandro han dejado comentarios en la publicación, de hecho, él escribió: “Epaaa!!!! 👏👏🙌” y muchos otros han apoyado sus palabras: “Ella ganó... Dani tiene al hombre más divino😍”, “¡Gabi quedó genial!, Salo bellísima y los pasos quedaron brutales”, “Hermosa, Salo 👏se nos creció muy rápido 😢”, entre otros.

Mira también: Daniela Ospina irá al altar otra vez y aclaró que no se casó por la iglesia con James

El video oficial de ‘Chamita’ ya suma más de 560 mil vistas en las plataformas digitales y el presentador ha prometido que reposteará los contenidos de quienes se le midan a seguir la tendencia y aprenderse la coreografía.