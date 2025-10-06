Daniela Ospina irá al altar otra vez y aclaró que no se casó por la iglesia con James

La jugadora de voleibol se encuentra en uno de los momentos más emocionantes de su vida gracias a la sólida relación que ha construido con el actor y cantante venezolano Gabriel Coronel. A propósito de la organización de su matrimonio, la madre de Salomé salió a hablar sobre los preparativos de la boda en su perfil de Instagram, así que aprovechó también para aclarar cuántas veces ha ido al altar.

Cuántas veces ha ido al altar Daniela Ospina

El tema de conversación surgió debido a que una seguidora le escribió por medio de la dinámica de 'Preguntas y respuestas' que creyó que ella ya se había casado por lo civil con su pareja sentimental. Ante el comentario, la mujer decidió poner punto final a las especulaciones de una vez por todas:



"Nos casamos por lo civil en 2023 y este año de nuevo en abril. Ya organizamos y hablamos de casarnos por la iglesia", escribió junto a una foto del artista.



Posteriormente, respondió a quienes la critican y señaló que nunca se ha casado por la iglesia, por lo que matrimonio con James Rodríguez únicamente tuvo efecto bajo la ley: "Y para la duda: no, nunca me he casado por la iglesia, entonces ya estamos en todos los preparativos de fecha, vestido y ceremonia", escribió.

Es necesario mencionar que en julio, concedió una entrevista para La Red aprovechando que estuvo en el desfile de Cali Distrito Moda, en donde confirmó no solo que ya tenían una fecha para la realización del evento, sino también que la ceremonia se llevaría a cabo en Colombia. Esta, al parecer, no fue una decisión fácil de tomar, pues quieren contar con el acompañamiento de las dos familias que se reparten también en el país vecino.

Recientemente, Ospina celebró su cumpleaños con una fiesta a la que asistieron diferentes figuras del entretenimiento internacional como el doctor Bayter. Rodeada de sus hijos y de su esposo, la empresaria demostró que está más que emocionada de dar un paso más dentro de su relación sentimental y aprovechó el espacio para agradecer a todas las personas que la han acompañado en su proceso de desarrollo.