Marilyn Patiño dijo por qué se separó del papá de sus hijos mayores, que después murió

Marilyn Patiño contó en ‘Se dice de mí’ que apenas conoció a su exesposo, que fue asesinado en 2023, quedó perdidamente enamorada de sus ojos verdes y de su estilo descomplicado. La pareja pasó por varios momentos, empezó desde cero en otro país y formaron la familia que siempre soñaron.

Lea también: Marilyn Patiño reveló la identidad del padre de su tercera hija, a quien tuvo a los 41 años



No obstante, años después, la relación empezó a deteriorarse y Patiño decidió separarse de Fabián Bonilla, porque se dio cuenta que él le decía muchas mentiras y había otras mujeres en su vida.

“De repente él empieza a viajar, a viajar y a viajar, y cada vez sus viajes eran más largos, menos explicaciones. Un día yo le tenía que llenar [un formulario], para renovarle su visa americana. Entonces le saque su pasaporte, porque ahí preguntan cuándo es la última vez de su salida del país, y aparece un viaje a Turquía con una fecha donde él me dijo que estaba, supuestamente, en la finca. Hasta que un día yo ya me cansé de sus mentiras. No necesitaba ya ni siquiera revisar un pasaporte, ya todo me llegaba. […] Mentiras y mujeres, entonces ya; no se pudo”, declaró la actriz en el programa de Caracol Televisión.

Publicidad

Pese a la ruptura, la muerte de Bonilla fue un golpe durísimo para Patiño, pues, además, la fecha del asesinato de él coincidió con el cumpleaños de su hijo mayor, Valentino. Por lo mismo, decidió irse de Colombia y empezar desde cero en Estados Unidos, donde tuvo a otra hija de manera sorpresiva.



¿Qué le pasó al exesposo de Marilyn Patiño?

Fabián Bonilla fue asesinado en octubre de 2023, cuando se transportaba de Cali hacia el Cauca, en donde tenía su finca. Al parecer, varios hombres lo interceptaron, lo amordazaron y posteriormente le quitaron lo vida.

La actriz cree que a él lo secuestraron, porque llevaba dos días desaparecido, y que el crimen del papá está relacionado con las tierras que él tenía en Cauca. “Eso es extorsión, chantaje, secuestro… ustedes saben de qué se trata cuando alguien tiene tierras, cuando alguien tiene ganadería. Una zona terrible, allá no hay Dios ni ley”, declaró.

Publicidad

¿Quién es el papá de la hija de Marilyn Patiño?

Luego de varios meses en Estados Unidos, la actriz sorprendió al anunciar que estaba esperando una bebé. Contó en ‘Se dice de mí’ que el papá de su hija, Milagros, es su “mejor amigo”, que durante las semanas más duras la estuvo apoyando.

Aseguró que solo estuvieron una vez y eso fue suficiente para que ella quedara embarazada. Él se hizo responsable de su hija y, aunque la “amistad se deterioró”, los dos siguen teniendo un vínculo amistoso.