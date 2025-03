Marilyn Patiño reveló la identidad del padre de su tercera hija, a quien tuvo a los 41 años

A finales de 2024, la reconocida actriz Marilyn Patiño confirmó que estaba esperando su tercer hijo; sin embargo, la noticia no pareció ser del todo alentadora pues ella se encontraba radicada en Estados Unidos tras haberse conocido que a su expareja sentimental y el padre de sus dos primeros niños, Fabián Bonilla, lo habían dado de baja , hecho por el cual ella recibió amenazas.

Pese a que los doctores le recomendaban interrumpir el embarazo por tener más de 40 años y que algunos seres cercanos le pedían considerar la idea ante su problema económico, la artista que trabajó en producciones como Oye Bonita y Escobar el patrón del mal decidió seguir adelante con la gestación, dando a luz de esta forma a su hija Milagros el 1 de enero de 2025 a la 1:00 a.m., según informó el programa La Red.

¿Quién es el padre de la tercera hija de Marilyn Patiño?

En diálogo con la Revista Vea, Patiño reveló que su bebé no nació como fruto de un vínculo estable y del amor que había con un hombre, sino que fue un descuido.

“Fue con un gran amigo, pero en ningún momento se hablaron las cosas, ni de mi parte ni de él para tener una relación seria o algo más allá de la amistad. Fue solo una vez que bastó para que eso sucediera. Yo no soy partidaria de que tú te tienes que casar y luchar por un amor cuando no hay unos lazos que realmente hayas construido para llegar incluso a ponerle un padrazo a tus otros hijos. Me parece súper irresponsable", dijo.

Asimismo, afirmó que no está de acuerdo con irse a vivir con alguien al que no considera su gran amor solo porque tuvieron en pequeño, pues es una fiel creyente de que el matrimonio es para toda la vida, y recordó que tuvo que atravesar por un duelo muy difícil a raíz de la muerte de su exesposo, a quien consideraba el hombre de su vida.

"Es muy difícil entrar a tener rápido un romance así no más, ya había pasado mucho tiempo, pero de todas maneras me afectó emocionalmente muchísimo. Nosotros éramos una pareja, llevábamos 8 años, nos amamos. Entrar en una relación no es fácil, casarse y tomar decisiones que realmente te marcan para toda la vida", explicó en el citado medio.