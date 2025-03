Fotos por las que dicen que Alejandro Sanz besó a Shakira recientemente

Durante años, muchos han especulado que la relación entre Alejandro Sanz y Shakira va más allá de una amistad y una alianza como artistas, todo producto de la canción que lanzaron juntos en 2005 titulada ‘La Tortura’.

En aquel entonces, la barranquillera se encontraba en una relación con el argentino Antonio de la Rúa, quien llegó a su vida después de que ella seenamorara de un reconocido actor a quien le dedicó ‘Ciega, sordomuda’ , por lo que nunca la artista ni Sanz se pronunciaron al respecto.

Los rumores murieron años después y quedaron en el olvido cuando Shakira se involucró sentimentalmente con Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, volvieron a revivir en el momento en que se conoció la separación de la cantante de ‘Antología’ con el exjugador del Barcelona.

¿Confunden a novia de Alejandro Sanz con Shakira?

Recientemente, Candela Márquez, la novia de Alejandro Sanz, publicó unas fotos en su cuenta de Instagram @candelamarquezh, en las que aparece celebrando su cumpleaños número 37 al lado del artista.

Las fotos en las que aparece Candela con Alejandro se han robado todas las miradas, tanto así que muchos se han atrevido a decir que pareciera que “estuviera besando a Shakira”, debido a que en varias no se le ve el rostro a la modelo y solo su hermoso pelo rubio crespo.

En los comentarios, varios usuarios escribieron sobre el parecido de Candela con Shakira: "Shakira eres tú?", "Ya que se junte con Shakira", "Epa, pensé que era Shakira", entre otros.

Captura de pantalla de los comentarios en las fotos de Alejandro Sanz y su novia. Foto: Instagram

Alejandro Sanz se molesta por las comparaciones sobre su novia

Muchos se han atrevido a decir que Candela es muy parecida físicamente a la barranquillera, y hasta le han comentado en sus redes sociales al respecto.

No obstante, a Sanz no le ha gustado mucho que le comparen a su novia con la artista, por lo que en más de una ocasión se ha molestado con quienes le escriben al respecto.

“Sanz no supera a Shakira y como ella no le hizo caso, se agarró a esta que está igualita, pero sigue cantándole a la cubana, que tampoco supera”, escribió un usuario, a lo que el cantante español respondió: “Je, je, je. Pobrecito… Sumérgete… pero sumérgete mucho… más…”, escribió el cantante. “Tu lugar está ahí en el fondo, donde nada importa, no más respirar, y ahí vas a entender tu mi***a de comentario”.