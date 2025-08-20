Actualizado: agosto 20, 2025 12:26 p. m.
Caracol TV Desafío Siglo XXI Avance Desafío Siglo XXI: Tensión en un equipo, ¿cambiarán de capitán?
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Además, Eleazar, capitán de Alpha, dice que hay un infiltrado en el equipo Por otra parte, Deisy le pregunta a Valentina si apoyaría el cambio de capitanía y expresa que si se lo ponen a Leo.
No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.