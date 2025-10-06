Yeferson Cossio adoptó perrito de la calle que no iba a superar una cirugía: tenía sarna

Muchos mensajes de elogio son los que ha recibido el destacado influenciador luego de anunciar que adoptó a un perrito mientras estaba en un viaje en el Amazonas. El hecho tuvo lugar en medio de una jornada de esterilización, pues cuando llegó el turno de preparar al animal para la cirugía, el hermano de Cintia Cossio se percató de que no podría sobrevivir a la intervención quirúrgica.

Ante el complejo escenario, el empresario tomó la decisión de quedarse con él, noticia que le informó rápidamente a su pareja sentimental, Carolina Gómez: "Obviamente él no iba a aguantar la cirugía, pero tampoco podía dejarlo así, entonces decidí que me lo llevo a Medellín conmigo", dijo en medio de un video que ya recoge más de un millón de visualizaciones en Instagram.

La familia de Cossio se mostró optimista ante la adopción, a pesar del estado en el que se encontraba el animal, argumentando que él sacó adelante a Toto, un amigo de cuatro patas que se encontraba en peores condiciones y que logró salir adelante gracias al cariño del paisa.

Las reacciones ante el conmovedor momento en redes sociales no se han hecho esperar: "La razón por la que te sigo y jamás dejaré de hacerlo. Quien es bueno con los animales siempre, siempre, será buena persona. ❤️ Gracias Yef, por ayudar a los que no tiene voz 🙏🏻", "Qué gran corazón, mi hermano. 🐶💚 Gracias por venir a esta tierra ancestral a salvar estos perritos", "La próxima con los gaticos", "Esto te hace más grande que todo lo que has hecho en tu vida. 👏 Admiración ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Yeferson aprovechó la oportunidad para mencionar que en total ya son más de 10 mil esterilizaciones las que dona y les prometió a sus seguidores que publicará un video en dos meses para contarle a su comunidad en qué va el proceso de su nueva mascota adaptándose a su nueva realidad en la capital antioqueña y manteniéndolos al tanto del trabajo que viene desarrollando con la organización Manejo de Fauna Callejera.

