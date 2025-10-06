En vivo
Yeferson Cossio adoptó perrito de la calle que no iba a superar una cirugía: tenía sarna

Yeferson Cossio adoptó perrito de la calle que no iba a superar una cirugía: tenía sarna

El creador de contenido digital y la empresaria Luisa Chima viajaron hasta Leticia, Amazonas, para donar 400 esterilizaciones para perros. En medio del viaje, Cossio encontró una nueva mascota.

