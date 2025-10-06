Isa, del 'Desafío', respondió si seguirá esperando a Zambrano, pese a lo sucedido con Grecia

Desde que inició la competencia, el Súper Humano se ha posicionado como uno de los Súper Humanos más polémicos de la temporada no solo por las decisiones que ha tomado en el grupo, sino por la cercana relación que ha tenido con participantes como Isa y Grecia. Luego de que se conocieran las imágenes del arrunchis con la compañera que aún continúan en competencia, la modelo que ya salió de La Ciudad de las Cajas no ha dudado en reaccionar.

El pasado 5 de octubre, la exdesafiante aceptó la invitación que le realizó el programa ditu y se pronunció de nuevo sobre lo ocurrido en la Suite, por lo que Guajira no dudó en preguntarle si sigue abierta a la posibilidad de tener algo con el atleta a pesar de lo ocurrido en el juego.

"Pero es que en qué momento yo dije que lo iba a esperar (...) No, yo dije que iba a ver qué pasaba mientras que veía el programa, pues ya estamos viendo cosas", contestó frente a las cámaras Esto hizo que la presentadora le recordara que había prometido en la previa del formato que sí se quería dar una oportunidad con el deportista y que había dado esta declaración sin imaginarse lo que sucedería en Tobia, Cundinamarca.



María C., quien también asistió al set de grabación, salió en defensa de Isa, señalando que los participantes pueden cambiar de opinión y demostrando de esta forma que sostiene una relación de cordialidad con su colega, a pesar de la pelea que tuvieron hace poco a través de redes sociales.



Qué pasó con Zambrano y Grecia en el Desafío

Los dos competidores tuvieron la oportunidad de compartir tiempo a solas en la Suite de ditu. Allí, Zambrano dijo que lo que había llegado a tener con Isa no había sido algo serio. En medio de la habitación, los jóvenes se mostraron mucho más cercanos, pues ya habían sido vistos en Gamma durmiendo juntos.

