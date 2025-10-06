En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Isa, del 'Desafío', respondió si seguirá esperando a Zambrano, pese a lo sucedido con Grecia

Isa, del 'Desafío', respondió si seguirá esperando a Zambrano, pese a lo sucedido con Grecia

Durante el capítulo 65 del reality de los colombianos, las cámaras grabaron al deportista olímpico muy cerquita de su compañera, lo que dio de qué hablar en las plataformas digitales.

Qué opina Isa de seguir esperando a Zambrano luego de salir del 'Desafío del Siglo XXI'.
Qué opina Isa de seguir esperando a Zambrano luego de salir del 'Desafío del Siglo XXI'.
Foto: Instagram @isa_carvajal y Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad