Así va la casa de Alci Acosta: tiene ascensor y revela millonaria inversión para su reparación

La Red visitó Soledad, Atlántico, para dar con la casa del maestro Alci Acosta, esto, tras el incendio que se produjo el 25 de abril de este 2025. Ahora, frente a las cámaras mostró más detalles de su vivienda.

