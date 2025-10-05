Así va la casa de Alci Acosta: tiene ascensor y revela millonaria inversión para su reparación

Luego de que su casa se incendiara, Alci Acosta volvió a La Red para contar cómo ha sido todo este proceso de reconstrucción. Él afirmó que se siente muy feliz de estar en su casa nueva y le agradeció a su hijo Checo Acosta por su aporte para ver a su papá bien en la vivienda.

Mira también: Casa de Alci Acosta fue declarada inhabitable: debe pagar millonaria cifra para reconstruirla



Cómo va la casa de Alci Acosta tras accidente

En medio de esta entrevista en Soledad, Atlántico, indicó que recibió ayuda de varias personas muy cercanas para poder transformar su casa, luego del episodio que ocurrió el pasado 25 de abril del año en curso. Posteriormente, reveló que hasta el momento ha invertido 120 millones de pesos colombianos.



Luego de aquellas paredes dañadas volvieron a la vida gracias a todos los que pusieron su granito. En La Red también estuvo Checho Acosta, quien decidió mostrar cómo va la reconstrucción del inmueble y lo feliz que está su papá.

Por otra parte, destacó que, como él tiene problemas de movilidad, le ajustaron el ascensor para que él no haga esfuerzo y llegue directamente a su habitación. Asimismo, detalló cómo están los baños y más partes de la casa.

Publicidad

Mira también: 'El Checo' mostró impactantes imágenes de cómo quedó la casa de Alci Acosta tras el incendio



No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

