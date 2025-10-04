Muertes de B King y Mauricio Leal, nuevos detalles sobre sus procesos: resumen La Red

Marcela Reyes habló ante las cámaras de La Red sobre la muerte de su exesposo, el artista urbano B King, recordando los momentos que compartieron y las dificultades tras su separación. La DJ aseguró que durante sus siete años de matrimonio fueron felices y confesó que, al separarse, creyó que él volvería, pero al verlo con otra mujer en Miami, reaccionó con un en vivo que marcó el inicio de los conflictos entre ambos.

También explicó que el mensaje que él interpretó como una amenaza “lo redactó con su equipo, pero jamás tuvo esa intención”. Reyes confirmó que “Byron sí me puso una demanda por violencia intrafamiliar” y que el 9 de mayo fue la última vez que hablaron, momento en el que se perdonaron, aunque ninguno lo hizo público.



Por otro lado, la artista relató que la desaparición de B King y Regio Clown la tomó por sorpresa, al punto de creer que la noticia era falsa o que él estaba retenido y sería liberado pronto. “Hasta el último momento yo pensé que Byron iba a aparecer”, expresó conmovida, agregando que las autoridades aún no la han contactado: “estoy aquí a la hora que me requieran”. Según Marcela, todo se descontroló tras la desaparición del artista, y por las versiones difundidas en redes, ha interpuesto demandas contra 40 personas, entre medios e influenciadores. Finalmente, lamentó que su exesposo “estuvo en el momento equivocado con la persona equivocada”.

En este capítulo de La Red, la muerte de Mauricio Leal también fue tema de conversación, cuatro años después del trágico asesinato a manos de su hermano en 2021, el nombre del reconocido estilista sigue envuelto en disputas legales y dificultades económicas. Su abogada, Érika Sanguinetti, habló ante las cámaras de La Red sobre las acusaciones de lavado de activos y explicó que, desde enero de 2022, cuando se ordenó la extinción de dominio de sus bienes, nadie ha podido acceder a su fortuna.

Sanguinetti también contó que la última morada de Mauricio y su madre está en riesgo por falta de pago. “No hay recursos económicos, no hay de dónde pagar”, dijo al explicar que en julio de 2025 fue contactada por el cementerio del norte de Bogotá, donde reposan los cuerpos, para informarle que el alquiler del lote, valorado inicialmente en 39 millones 800 mil pesos, está por vencer. Aunque la empresa redujo el costo a 23 millones 562 mil pesos, la abogada no ha encontrado cómo cubrir los gastos y ha pedido ayuda a los amigos del estilista, lamentando su silencio. Finalmente, hizo un llamado público para recaudar fondos y garantizar que los cuerpos de Mauricio y Marleny continúen descansando en paz.



