Marcela Reyes hace público que B King le puso una demanda por “violencia intrafamiliar”

Marcela Reyes rompió el silencio sobre la muerte de su exesposo, el músico B King en México y en desgarradoras condiciones. Por primera vez, la DJ se refiere al video en el que él la responsabilizó de lo que le pudiera pasar, asegura que el mensaje fue redactado por ella y su equipo, sin embargo, también dice que jamás tuvo la intención de ser una amenaza, sino que lo que quería era detener la guerra mediática que había entre los dos.

De la misma forma, la empresaria continúa hablando sobre las demandas que ha hecho sobre 40 personas, entre influenciadores y medios de comunicación, menciona que una cosa es dar una opinión y otra hacer acusaciones sin pruebas.

B King habría demandado a Marcela Reyes

Un detalle que muchos no sabían y que la mujer confirmó durante la conversación es que Byron Sánchez la había demandado por "violencia intrafamiliar", algo que ella considera relevante, pues teniendo todos los inconvenientes que vivían en redes sociales, esa fue la razón por la que decidió iniciar una acción legal en su contra.

Cuando la situación entre los dos estaba más tensa, él la habría buscado, así lo relata Reyes en la entrevista: "El 9 de mayo él me buscó y desafortunadamente ninguno de los dos mostró que nos perdonamos, fue por esos chats que cuadramos el divorcio", explica.

Adicionalmente, comenta que habían quedado en que en algún momento B King saldría a aclarar las cosas, sin embargo, él le dijo que no era en ese entonces, pues no quería hacer quedar bien a la pareja de la DJ y parece que esto nunca pudo hacerse realidad.

