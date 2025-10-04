En vivo
Marcela Reyes hace público que B King le puso una demanda por “violencia intrafamiliar”

En medio de su entrevista con La Red, Marcela Reyes aclara varios rumores, dice que se perdonó con su exesposo antes de su muerte y habla de sus problemas legales.

Foto: Instagram @bkingoficial / @marcelareyes
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

