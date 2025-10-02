En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / La coincidencia entre los casos B- King y Zair Guette: revelan cómo recibió Bayron la noticia

La coincidencia entre los casos B- King y Zair Guette: revelan cómo recibió Bayron la noticia

En medio de una entrevista para el podcast 'Más allá del silencio', Stefanía Agudelo contó que su hermano estaba muy interesado en el caso de Zair Guette a inicios de 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad