La coincidencia entre los casos B- King y Zair Guette: revelan cómo recibió Bayron la noticia

La hermana de Bayron Sánchez y Adriana Salazar concedieron una entrevista en donde contaron no solo cómo les entregaron el cuerpo del destacado artista, sino que también revelaron que el joven estaba muy interesado en el caso de Zair Guette, quien fue hallado sin vida al costado de una carretera en Ginebra, Valle del Cauca, en febrero de 2025.

De acuerdo con la versión de Agudelo, pasó una temporada junto a su hermano a inicios de 2025, por lo que pudo conocer el interés que despertó este caso en él: "Curiosamente, en febrero que él me acompañó, lo veía muy pegado a ese cantante y veía las canciones, vio tu podcast, estaba siguiendo muy a fondo la noticia de él y yo le preguntaba '¿qué está viendo?' (...) Y me dijo 'no, mira, estoy en shock con esta noticia, le pasó esto a este cantante, cantaba música regional' y yo lo escuchaba cantando", señaló.

Asimismo, dijo que cuando leyó en redes sociales que los usuarios aseguraban que había similitudes entre los dos artistas, no pudo evitar recordar a su hermano consumiendo contenido relacionado y lo lejos que todos estaban de imaginarse que podrían pasar por una situación parecida poco tiempo después.

"Me retrocedía al mes anterior, en febrero, cuando él estaba en mi casa, pegado a la noticia, mirando, como 'por qué pasan estas cosas' y pues quién iba a pensar que meses después le iba a tocar a él", explicó.

Pese a que se produjeron en países diferentes y en situaciones aisladas, las dos muertes han causado gran impacto entre los fanáticos debido no solo a que ambos se habían presentado en un espectáculo antes de fallecer y que iban acompañados, sino también porque los cuerpos aparecieron con signos de violencia y los casos fueron relacionados por las autoridades con grupos criminales.

Durante el mismo encuentro, la familia del cantante de reguetón se refirió a las amenazas que recibió el artista meses antes y añadió que el joven no tenía una relación cercana con DJ Regio Clown y tampoco con Angie Miller, quienes radicaban desde hace tiempo en Ciudad de México.

