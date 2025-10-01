En vivo
Estilista de Ángela Aguilar hizo una millonaria transferencia antes de morir: esta fue la cifra

El pasado 29 de septiembre falleció Miguel de la Mora, destacado estilista de celebridades, en el exclusivo sector de Polanco, México. El caso se encuentra en manos de las autoridades.

Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar, habría hecho millonaria transferencia antes de morir.
Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar, habría hecho millonaria transferencia antes de morir.
Foto: Instagram @micky_hair y @angelaaguilar
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

