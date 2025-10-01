Estilista de Ángela Aguilar hizo una millonaria transferencia antes de morir: esta fue la cifra

México está de luto debido a la muerte del reconocido estilista Miguel de la Mora, conocido como Micky en la industria de la belleza. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, el hombre se encontraba a las afueras de su salón de belleza en Ciudad de México cuando fue abordado por dos sujetos en motocicleta; uno de ellos descendió del vehículo y le disparó directamente.

El 30 de septiembre, el reportero Carlos Jiménez, conocido también por haber expuesto detalles sobre la muerte de B- King y DJ Regio Clown, apareció en su cuenta oficial de X, anteriormente Twitter, para referirse al caso, señalando que el estilista habría realizado una transferencia de dinero, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

"Micky Hair pagó 1.7 millones de pesos mexicanos y lo mataron. Es el recibo de una transferencia que hizo Miguel de la Mora. Un billete de dos dólares, un iPhone, un pasaporte y un tarjetero Cartier era lo que tenía en su bolso Hermes cuando lo mataron", escribió al mismo tiempo que solicitaba ayuda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de La Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de La Ciudad de México para dar continuidad a la investigación.

Asimismo, el periodista publicó imágenes captadas en las cámaras de seguridad en donde se observa a los presuntos delincuentes huyendo del lugar de los hechos. Junto a los clips y las fotos, dio a conocer detalles sobre el ataque: "El tipo que mató a Micky Hair en Polanco, le disparó en cinco ocasiones con un arma 380. Siempre en la cara y cuello. Luego huyó en esta moto con un cómplice".

De la Mora era reconocido dentro del gremio por el trabajo que realizaba con las extensiones de cabello, lo que le permitió conocer y hacer colaboraciones con varias figuras del entretenimiento internacional, entre ellas la esposa de Christian Nodal, quien requirió su ayuda cuando pasó de usar su cabello corto y negro a lucir una melena larga en tono castaño oscuro a inicios de 2025.

Por el momento, el caso se encuentra en manos de las autoridades.