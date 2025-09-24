En vivo
Sale a la luz VIDEO de B- King y DJ Regio Clown: en este carro fueron vistos por última vez

Sale a la luz VIDEO de B- King y DJ Regio Clown: en este carro fueron vistos por última vez

El periodista Carlos Jiménez publicó el video en el que se observa el Mercedes Benz en el que aparentemente transportaron a los dos colombianos que fueron hallados muertos en Ciudad de México.

Publican el video B- King y DJ Regio Clown previo a su desaparición.
Publican el video B- King y DJ Regio Clown previo a su desaparición.
Foto: Instagram @bkingoficial y @regioclownn
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

