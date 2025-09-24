Sale a la luz VIDEO de B- King y DJ Regio Clown: en este carro fueron vistos por última vez

Se conocieron nuevos detalles sobre el fallecimiento de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, los dos colombianos que fueron hallados sin vida en México el pasado 17 de septiembre y cuyos cuerpos fueron identificados por los familiares de la expareja de Marcela Reyes el 22 de septiembre. La información fue revelada por Carlos Jiménez, uno de los primeros periodistas en confirmar el deceso de los artistas y quien ha estado pendiente del caso, a través de su cuenta de X.

LO BUSCAN!

Es el Mercedes Benz en el q desaparecieron los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez.@FiscaliaCDMX descubrió q lo abordaron en @AlcaldiaMHmx

De ahí fueron a la peligrosa @Alc_Iztapalapa y al @Edomex

Horas después los asesinaron y tiraron allá



El caso #C4enAlerta pic.twitter.com/SUZonq9txh — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 23, 2025

"LO BUSCAN. Es el Mercedes Benz en el que desaparecieron los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez. Descubrió que lo abordaron en Hidalgo. De ahí fueron a la peligrosa Iztapalapa y al Estado de México. Horas después los asesinaron y tiraron allá", escribió el pasado 23 de septiembre en la plataforma mientras pedía la colaboración de la Fiscalía.

En el video grabado por cámaras de seguridad se observa a un carro particular color gris transitando por la calle y, aunque se hace zoom a la zona en donde estarían ubicados los pasajeros, no se aprecia con claridad el rostro de alguna de las personas que están a bordo.

Cabe aclarar que los colombianos fueron hallados sin vida en Cocotitlán, en el Estado de México, a aproximadamente 50 kilómetros de donde se les contactó por última vez. De acuerdo con los reportes de las autoridades, presentaban signos de violencia en el cuerpo, estaban con las manos atadas y adicionalmente estaban junto a un mensaje amenazante donde los calificaban de "chapulines", término que se utiliza en 'El País Azteca' para referirse a las personas desleales entre grupos criminales.

Por el momento la Fiscalía se encuentra investigando el caso para determinar si alguna de las hipótesis iniciales que están manejando toma relevancia: según su versión, podría tratarse de un ajuste de cuentas o una participación en dinámicas ilegales.

Lo jóvenes fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre luego de que B- King ofreciera un espectáculo que prometía ser su trampolín para lograr el éxito en el extranjero; sin embargo, esta se convertiría en su primera y última presentación en dicho país.