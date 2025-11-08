En vivo
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI

Qué pasará en el 'Desafío' este lunes 10 de noviembre: problemas para llegar a Tobia

Caracol Televisión ya emitió en pantalla la promo del capítulo 90 del reality de los colombianos. Esto se sabe acerca de la la Carrera por Colombia que realizan los jugadores.

