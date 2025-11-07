En vivo
Eleazar lanza pulla a Zambrano por su estrategia en el 'Desafío': "¿Cómo controló el juego?"

Eleazar, el más reciente eliminado, se sinceró sobre varios participantes, entre ellos Zambrano, Deisy, Leo, Tina y Rosa. Además, revela si cree que podrá tener alguna con la melliza, con la que creó un vínculo muy cercano.

