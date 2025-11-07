Katiuska, expulsada del 'Desafío', reveló cómo rompió el acuerdo de confidencialidad

Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde abrieron este 7 de noviembre la transmisión del programa matutino reaccionando a la expulsión de la Súper Humana del reality de los colombianos durante el capítulo 88 del formato. Luego de recordar la importancia de los valores y de hablar sobre el gran potencial de la entrenadora fitness, los presentadores se conectaron en videollamada con ella.

Mira también: ¿Katiuska estuvo a punto de ser expulsada del 'Desafío' antes? Hizo lo que nadie intentó



Katiuska habló en 'Día a Día' de su expulsión del 'Desafío'

Inicialmente, la exparticipante reveló que estaba muy afectada emocionalmente por lo sucedido, argumentando que se encontraba mucho peor de lo que aparentaba. De igual forma, aprovechó el espacio para aclarar las dudas de muchos televidentes, profundizando de esta forma en cómo rompió la regla y por qué cometió una falta contra el acuerdo de confidencialidad de la producción.



"En resumen lo que pasó fue que alguien cercano a mí, prácticamente familia, me utilizó, me preguntó muchas cosas y utilizó esa información para su beneficio sin mi consentimiento. ¿Por qué digo que es mi responsabilidad? Porque pues yo no debí confiar, ni compartir nada. No fui ingenua, simplemente fui confiada, por eso digo que no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad porque es mi nombre y sea lo que sea la primera boca de quien salió fue de mí", contó en el matutino.

Mira también: ¿Quién traicionó a Katiuska, expulsada del 'Desafío'? Teorías en redes sobre lo que pasó



Posteriormente, Lalinde aseguró que entendía muy bien su posición porque en su experiencia como presentador también es abordado por familiares sobre el reality; sin embargo, dijo que tiene muy presente que los temas relacionados al programa deben mantenerse completamente herméticos.

Publicidad

Finalmente, Calero le contó a la competidora que el chat de 'Día a Día' se quedó en silencio al ver cómo se desarrollaron las cosas durante el capítulo emitido el pasado 6 de noviembre a las 8:00 p.m.

Mira también: Juan, mejor amigo de Katiuska en el 'Desafío', se pronunció tras la expulsión de la ex- Omega

Publicidad

"Te veíamos en la final, te veíamos como una de las grandes participantes, fuiste muchas veces la protagonista aquí en este sofá de discusiones, de burlas, de rabias, de absolutamente todo", dijo.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.