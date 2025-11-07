En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Juan, mejor amigo de Katiuska en el 'Desafío', se pronunció tras la expulsión de la ex- Omega

Juan, mejor amigo de Katiuska en el 'Desafío', se pronunció tras la expulsión de la ex- Omega

El Súper Humano, eliminado por lesión, concedió una entrevista exclusiva para las redes de Caracol Televisión donde confesó si la apoya o la juzga por el error cometido.

