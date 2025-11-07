La excapitana de Omega es tendencia en redes sociales luego de que Andrea Serna confirmara en el capítulo 88 del reality de los colombianos que debía abandonar inmediatamente la competencia por haber "traicionado la confianza" del programa. El hecho tuvo lugar minutos antes de que anunciaran el inicio de la Recta Final del programa, en donde ella podría probar su talento al llevar el título de Semifinalista.

Qué dijo Juan sobre la expulsión de Katiuska del 'Desafío'

Una de las reacciones más esperadas por los seguidores del formato era la de Juan, quien salió del juego por una lesión en el dedo de la mano y el que señaló en varias oportunidades que era amigo de la entrenadora fitness antes de reencontrarse en La Ciudad de las Cajas.



En diálogo con las redes de Caracoltv.com, se mostró consternado con la noticia, por lo que aprovechó para enviarle un alentador mensaje a su compañera.



"Desde lo más profundo de mi corazón, me duele demasiado porque para mí era la campeona y nada, sígaselo creyendo que usted es la campeona de este 'Desafío' así ya esté por fuera porque eres la mejor", mencionó.

Posteriormente, le recordó que su sueño no termina con la noticia, sino que este tan solo es el comienzo de un camino lleno de aprendizajes.

"Sin duda alguna se vendrán cosas mejores para ti y espero que le sigas metiendo así como has venido siempre", explicó.



Por qué expulsaron a Katiuska del 'Desafío'

Antes de dar las indicaciones para la etapa final del reality, Andrea Serna informó que se había cometido una falta grave y que esta situación debía ser penalizada con la máxima medida: la expulsión.

"Hemos confirmado que una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa: la confidencialidad. Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esa aventura", dijo.

