“Ella se sacó sola”: Participantes reaccionan a la expulsión de Katiuska en el 'Desafío'

Primero Rata dijo que estaba muy triste con la partida de su compañera, porque fue una gran competidora y no se esperaba que en la Semifinal ya no se contara con ella. “Un poco triste por Katiuska, la veía como una de las finalistas. Qué triste que abandonara el sueño así, pero pues, las cosas tienen consecuencias”, detalló.

Posteriormente, Leo dijo que estaba anonadado y le mandó los mejores deseos a la persona con la que compartió por unos días en Omega, cuando Alpha bajó bandera. “Que Dios la bendiga, una menos. No había rival para ella, sola se sacó. Su misma contrincante fue ella”, agregó. Después de esto, Potro afirmó que estaba sorprendido de que Mencho y Gio volverán a darla toda, de nuevo, en el Desafío Siglo XXI.



Después de esto, los semifinalistas agarraron el celular para empezar a llamar a las duplas que los estarán acompañando de ahora en adelante en el programa. Como lo indicó Andrea Serna, ellos debían convencer a sus excompañeros de regresar, para que juntos puedan llevarse el premio mayor y que su nombre aparezca en la copa.

Los desafiante deben llegar a Cartagena a las 9:00 a.m. a Cartagena para encontrarse con todos los participantes con los que se enfrentarán, asimismo, con sus parejas. Según indicó la presentadora, el que no logre llegar a esa hora ni convencer a su dupla que compita con él, no podrá continuar en la competencia.



A raíz de esto, todos empezaron a llamar a sus parejas. Aunque algunos se demoraron en responder, a los que llamaron, no dudaron en confirmar que sí quieren estar en esta etapa tan importante de la competencia. Todos dijeron sí al reto, porque desean volver para que el semifinalista se gane esos $1.200 millones tan anhelados.

