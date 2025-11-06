En vivo
LA INFLUENCER

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / "Ella se sacó sola": Participantes reaccionan a la expulsión de Katiuska en el 'Desafío'

“Ella se sacó sola”: Participantes reaccionan a la expulsión de Katiuska en el 'Desafío'

Después de que Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, revelara que Katiuska quedó expulsada, sus compañeros no dudaron en reaccionar y no podían creer que la anterior capitana de Omega, no podía continuar.

