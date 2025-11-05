Guajira se va del Desafío Sin Filtro: por qué y quién es su reemplazo

Kelly Ríos, más conocida como Guajira, es una de las exparticipantes más destacadas en la historia reciente del Desafío. Fue finalista en The Box 2023, regresó como refuerzo de Kevyn para la final de 2024 y, en 2025, se convirtió en presentadora del programa Desafío Sin Filtro, transmitido por la plataforma Ditu.

Este 5 de noviembre, durante el Post Desafío Sin Filtro, tras el episodio donde se vivió la eliminación de Gio y Mencho, se hizo un anuncio inesperado sobre el futuro de la deportista, modelo y presentadora.



Por qué Guajira se va del Desafío Sin Filtro por ditu

La salida de Guajira del programa no es definitiva, sino temporal, pues se enfocará en otro proyecto personal y profesional. Durante la emisión, se presentó un emotivo video con imágenes de su infancia, su paso por el Desafío y su recorrido como presentadora, acompañado de mensajes de familiares y amigos.

Esteban Hernández, uno de sus compañeros expresó: “Guaji emprende un nuevo proyecto y le hemos dado licencia por un tiempo, solo por un ratico. Volverá aquí al canal Caracol y a Ditu, porque Caracol Televisión es su casa. Pocas veces en la vida uno se encuentra una compañera como tú; te has ganado esto con respeto y empatía. Eres la mejor compañera que he tenido en 15 años trabajando en medios”.

Visiblemente emocionada, Guajira respondió: “No me lo esperaba tan así, gracias… Ditu tuvo un día 1, y en ese día 1 estuve yo. Seguiremos conectados noche a noche. Hoy llega una nueva cara, una exdesafiante hermosa, costeña, una mujer verraca, con una entereza, coraje y gallardía que sé que va a seguir entreteniéndolos cada noche”.



Quién reemplazará a Guajira en Desafío Sin Filtro

La también abogada cedió su puesto temporalmente a otra exdesafiante costeña: Gloria Katherine Peña Manrique, más conocida como Glock. Ella participó en el Desafío 2024, es ingeniera ambiental y streamer de videojuegos, reconocida por su carisma y energía.

Al ser recibida, Glock dijo: “Guajira, dejas la vara altísima para cualquiera que quiera calzar tus zapatos. Labrastes un camino y nos abriste paso a nosotros, los desafiantes, para estar aquí. Me quedo con la versión de una mujer que admiro mucho. Gracias por esta gran oportunidad que me brindan a mí”.

