Desafío Siglo XXI  / Guajira se va del Desafío Sin Filtro: por qué y quién es su reemplazo

Guajira se va del Desafío Sin Filtro: por qué y quién es su reemplazo

Guajira deja el programa Desafío Sin Filtro para enfocarse en un nuevo proyecto. En plena transmisión en vivo anunció quien asumirá la conducción en ditu como su reemplazo. ¿Será temporal o definitivo?

