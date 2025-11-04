Por qué dicen en redes que Eleazar podría volver al 'Desafío': esta es la hipótesis

Crece la preocupación en redes sociales por el estado de salud de Zambrano, integrante de la casa Omega en la etapa de dos equipos del reality de los colombianos. La inquietud surgió luego de que él visitara al equipo médico del programa por malestar general y una fiebre que presentó y que lo llevó a mantener reposo en las últimas pruebas.

A esto se le suma el hecho de que también ha estado presentando dolores en otras partes del cuerpo, lo que puede llegar a comprometer su rendimiento en el terreno de juego.

Por qué dicen que Eleazar podría regresar al 'Desafío'

Actualmente, el Súper Humano se encuentra en El Cubo de Eliminados junto a Valentina, de manera que han podido conocerse un poco mejor, estudiar la posibilidad de crear una colaboración para su negocio y hasta conversar acerca de la percepción que tienen sobre algunos de sus compañeros en La Ciudad de las Cajas.

De acuerdo con la regla general del programa, un participante queda eliminado automáticamente del formato si el equipo médico determina por medio de un chequeo y de exámenes que no se encuentra en óptimas condiciones para competir o que su integridad física puede verse comprometida en la arena.

Ante este panorama, el Súper Humano debe ser reemplazado por el competidor eliminado inmediatamente anterior (del mismo género). En caso de que Zambrano salga del juego, Eleazar debería sustituirlo en Omega y, acto seguido, Camilo volvería también a El Cubo de Eliminados debido a que Juan también salió del formato por una lesión.

Es necesario mencionar que esta información aún no ha sido confirmada, se trata de simples especulaciones que han tomado mayor fuerza en redes sociales y que fueron emitidas por los fanáticos del programa. Por el momento, los desafiólogos deberán esperar para conocer qué pasará en el cierre del ciclo 16 y el inicio del ciclo número 17.

